Sateliot y PLD Space firman el primer contrato comercial para un lanzamiento dedicado con Miura 5 de dos satélites Tritó

ALICANTE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

PLD Space, empresa internacional de transporte espacial, y Sateliot, operador de telecomunicaciones satelitales 5G, han firmado un contrato comercial para lanzar sus dos primeros satélites 5G 'direct to device' (D2D) de altas capacidades. El acuerdo incluye el lanzamiento de dos satélites Tritó planos de unos 160 kilos de peso cada uno y su posterior despliegue en una órbita LEO. El vuelo se realizará en una misión dedicada de Miura 5 y está previsto para 2027.

Según un comunicado de la compañía, este contrato comercial "consolida" la primera misión espacial privada cien por cien española y "evidencia la fortaleza de las capacidades nacionales al cubrir toda la cadena de valor de la industria", desde fabricación y lanzamiento hasta operaciones y explotación. También el "dinamismo" del ecosistema espacial español, "que está redefiniendo el acceso y las comunicaciones desde el espacio".

La elección de PLD Space por parte de Sateliot se basa en la capacidad de Miura 5 para "ofrecer un servicio independiente y dedicado, adaptado a las necesidades específicas del cliente, lo que garantiza las mejores condiciones de lanzamiento para el despliegue de su infraestructura espacial". "Gracias a esta propuesta de valor, Sateliot toma la delantera frente a otros competidores que deben compartir el lanzamiento con más operadores", ha apuntado la empresa.

Miura 5 es el lanzador orbital reutilizable de dos etapas para pequeños satélites de la familia Miura, diseñado, fabricado y operado por PLD Space, con sede en Elche (Alicante). Su misión es "ofrecer servicios de lanzamiento fiables y personalizados, garantizando la soberanía tecnológica europea en transporte espacial".

La nueva generación de satélites Tritó de Sateliot supone, según PLD Space, "un salto cualitativo en capacidad y rendimiento en defensa y seguridad gracias a la mayor potencia operativa de su carga útil".

"No solo podrán ofrecer conectividad dual a dispositivos IoT, sino que dotará a Europa de conectividad D2D para conectar unidades móviles con servicios de datos, voz y vídeo basados en el estándar 5G. Estas capacidades permitirán desplegar aplicaciones críticas en seguridad, protección civil y defensa maximizando la resiliencia de las redes", ha añadido.

"ROMPER MOLDES"

Raúl Verdú, cofundador y 'chief business development officer' de PLD Space, ha apuntado que impulsó la compañía hace 14 años "para que esto ocurriera". "Nuestra alianza con Sateliot es un hito clave para el ecosistema espacial español y europeo. Demuestra la capacidad de dos empresas nacionales para romper moldes y ofrecer soluciones integradas verticalmente sin precedentes. El nivel de competitividad de esta aproximación es inédito en nuestro sector", ha señalado, al tiempo que ha apuntado: "Para PLD Space, la prioridad es que los satélites de Sateliot estén en la órbita requerida en el tiempo requerido".

"Con este acuerdo, cumplimos con dos premisas que tenemos desde que pusimos en marcha Sateliot, autonomía y soberanía nacional y europea. Al lanzar nuestros satélites con una empresa española como la nuestra, apostamos por la marca España y por garantizar la conectividad D2D en todo el mundo y en cualquier escenario, con capacidades reforzadas para defensa y seguridad, además de uso civil, actuando así como un respaldo estratégico cuando las redes terrestres no llegan o fallan", ha afirmado Jaume Sanpera, cofundador y consejero delegado de Sateliot.