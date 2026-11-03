La sátira escénica 'Salomé, una tragèdia contemporània' llega a Paiporta en el segundo aniversario de la dana

Equipo artístico - MUSEO

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía alarcón&cornelles llevará el próximo 6 de noviembre al Museu de la Rajoleria de Paiporta (Valencia) la obra 'Salomé, una tragèdia contemporània', una sátira escénica sobre las responsabilidades políticas en la gestión de la dana. Se trata de un texto firmado por Jerónimo Cornelles, inspirado por el formato de la tragedia griega y por la "fina ironía" de Oscar Wilde en su obra 'Salomé', que indaga "en la vergüenza pública y la vanidad privada, en la seducción del poder y en la ceguera que provoca la ambición".

Según ha informado la compañía en un comunicado, tras la dana del 29 de octubre de 2024, de la que se está celebrando el segundo aniversario, Paiporta sigue sin su auditorio municipal. Sin embargo, esta sátira escénica llegará al Museu de la Rajoleria el próximo 6 de noviembre, a las 19.00 horas, en una sesión abierta al público, de acceso gratuito hasta completar aforo.

La obra servirá para "revisar la tragedia vivida hace dos años", que dejó 234 fallecidos en la provincia de Valencia, con un texto de Jerónimo Cornelles, dirigido en formato de lectura dramatizada por Amparo Vayá y producido por la compañía alarcón&cornelles.

Los actores Laura Useleti, Rafa Alarcón y Tomás Verdú se transforman en un coro al estilo clásico, "albergando la voz del pueblo o el juicio de los dioses, para poco después encarnar a Yakanaan, Herodes o Herodías, con sus respectivos paralelismos con cargos políticos que fueron protagonistas en la gestión de la dana". Pilu Fontán encarna a la Salomé que da nombre a esta pieza.

Con la música en directo de David Alarcón, se pone el énfasis un texto donde, "sin perder jamás la pincelada satírica, contrasta la belleza, la musicalidad y lo evocador de las palabras con lo ruin de esta tragedia contemporánea", ha apuntado la compañía.

AYUDAS DEL IVC

Esta propuesta fue uno los 20 proyectos escogidos en la convocatoria de la orden de ayudas creación de escritura escénica 2025 del Institut Valencià de Cultura. Después formó parte del programa 'Inèdits' 2025, también del IVC y se estrenó en mayo de 2025 con dos sesiones en el Teatro Rialto. Varios programadores de zonas afectadas por la dana de 2024 sintieron la necesidad de que este texto se representase en sus municipios, como en el caso de Paiporta.

El personaje de Salomé aparece en un episodio bíblico, tras acceder a bailar la danza de los siete velos para su padrastro Herodes, reclamando en pago la cabeza de Juan el Bautista. Esta fémina, que más tarde se consideraría el "germen de la femme fatale", inspiró las palabras de Oscar Wilde en una obra de teatro que, posteriormente, Strauss transformó en una ópera.

"Pero también comparte nombre con la política que centró gran parte de la atención mediática y judicial cuando se buscaban respuestas a la gestión del desastre natural", señala la compañía, que añade que "con absoluto respeto a las 234 víctimas mortales y a sus familias, a quienes sufrieron tremendas pérdidas materiales y un profundo impacto personal a causa de la inundación, 'Salomé, una tragèdia contemporània' no hace un relato cronológico ni recoge experiencias reales de lo vivido".

El libreto "pone ante un espejo a los responsables políticos, un espejo deformante, como los de las ferias", con la "exquisita elegancia del formato de la tragedia griega, pero sin perder el humor que caracterizó a Wilde", los dos referentes que han inspirado este texto.

"Aquello me había atravesado, como a tantísimas personas. No solo por las pérdidas materiales, que afectaron a nuestro almacén en Chiva. Era consciente de que mucha gente había perdido muchísimas cosas y mucho más importantes, empezando por la vida. Así que estaba muy enfadado con la gestión que se había hecho y con la sensación de que no había consecuencias", ha explicado el dramaturgo.

Finalmente, decidió pasar a la acción como autor para "que quedara constancia, de alguna manera, aportando mi visión personal como creador, como artista que pasa por su pequeño filtro la realidad que vive", ha comentado Cornelles.

Sin hacer alusiones explícitas, el espectador "va detectando los guiños a lo vivido por la sociedad, que observaba con ojos desorbitados las consecuencias de las inundaciones y barrancadas, pero también la gestión política posterior, que durante más de un año negó su voz a las víctimas", ha detallado la compañía.

DESDE UN HECHO FICTICIO

Así, explica que la trama nace inspirada por una conversación con el periodista Carlos Córdoba en la que fabulaban sobre si Salomé Pradas estaría acudiendo a un psicólogo durante la instrucción de la macrocausa de la dana. "Este hecho ficticio fue el hilo del que empezar a tirar", ha relatado Cornelles sobre un proceso de escritura de aproximadamente tres meses donde le resultó "un reto" crear un nuevo estilo para adaptarse al formato de tragedia griega que había escogido, aunque reconoce que "lo más difícil" fue que sus sentimientos personales "no pasaran por encima de su visión como autor".

"No quería señalar a tal o cual persona con obviedades. Me parece mucho más interesante que la gente piense por sí misma, invitar a la reflexionar sobre el conflicto entre la vanidad privada y la vergüenza pública, analizar qué consecuencias tiene asumir las culpas colectivas", ha comentado el dramaturgo sobre un texto donde un oráculo puede representar a la AEMET, por ejemplo.

Y que rompe de manera fragrante una de las normas de la tragedia griega: "Eurípides era capaz de hacer que Medea, que había matado a sus propios hijos, fuera una heroína. Pero yo no quería que ninguno de los personajes que forman parte de esta obra puedan ser percibidos como héroes. No se lo merecen", ha sentenciado Cornelles.