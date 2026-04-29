El sector de fritas y esmaltes reduce las ventas entre 4 y 5% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2025

Vicente Bagán, presidente de ANFFECC - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 29 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El sector de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos prevé una reducción de las ventas de entre el 4 y el 5 por ciento durante el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025 debido a la mala situación geopolítica en cuanto a la demanda.

Así lo ha indicado el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC), Vicente Bagán, en un encuentro con los medios de comunicación, donde ha señalado que uno de los grandes retos del sector es la competitividad.

Bagán ha señalado que el sector lleva varios años en una situación "no deseable" debido al Covid, a la guerra de Ucrania, a los aranceles y a la guerra de Irán, en los que ha ido perdiendo volumen de ventas. Además, ha explicado que el mercado argelino, uno de los destinos prioritarios de los productos del sector, no se encuentra bien.

Así mismo, ha subrayado que si se disminuyen los derechos de emisión de CO2, el impacto sobre el sector será de pérdidas de 55 millones de euros en los próximos cinco años, lo que -ha dicho- "podría obligar a algunas empresas a tener que deslocalizarse".

En cuanto a la posible inclusión del sector de colorificios entre los beneficiarios de las ayudas por costes indirectos de CO2, el secretario general de ANFFECC, Manuel Breva, ha indicado que ya se ha solicitado y están pendientes de una resolución al respecto, aunque considera que cumplen los requisitos.

GUERRA EN IRÁN

Respecto a las consecuencias que está teniendo la guerra en Irán, el presidente de ANFFECC, Vicente Bagán, ha destacado que en la zona no había grandes clientes. "Las ventas que había están perdidas, pero eran irrelevantes para nuestro sector", ha dicho.

En cuanto al aumento del 50% experimentado por el precio del gas, ha indicado que cree que se matendrá así durante los próximos meses. "Si no queda más remedio, tendremos que trasladar los incrementos al mercado, aunque no es el mejor momento", ha añadido.

Por lo que se refiere a las materias primas, Bagán ha informado que en la zona de la guerra no había suministradores importantes, aunque la logística sí se verá afectada, pero ha descartado que pueda haber escasez para el sector.

El empleo en el sector no se ha visto afectado, puesto que, según el presidente de ANFFECC, no se tiene constancia de que se haya aplicado ningún ERTE. "Dependerá de la duración del conflicto que se pueda llegar a ello", ha manifestado Bagán, quien ha apuntado que es "fundamental" para el sector mantener la inversión en innovación. Al respecto, ha señalado que se va a trabajar en proyectos de innovación sobre todo para mejorar el impacto de las emisiones.

Bagán ha resaltado entre los retos al frente de ANFFECC continuar con la labor de su antecesor, estar presentes en las instituciones para que ayuden al sector a mejorar la competitividad y estar unidos juntos a otras asociaciones.