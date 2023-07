Segura (Avia) avisa que la automoción "ya se ve afectada" por la bajada de producción de Ford a pesar de diversificarse

Las empresas del automóvil dan por "estabilizado" el suministro de componentes



VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (Avia), Francisco Segura, ha explicado que "hay preocupación" en el sector del automóvil valenciano ante las "bajadas de producción" de Ford en Almussafes (Valencia), mientras espera la llegada de los vehículos eléctricos de la multinacional y la apertura de la gigafactoría de baterías de PowerCo (Grupo Volkswagen), y ha indicado que, a pesar de haberse diversificado, la industria "ya se ha visto afectada", con reducciones de plantilla en "algunos casos".

El sector de la automoción valenciana ha vivido varios años convulsos, entre la pandemia la incertidumbre de Ford por la fabricación de los vehículos eléctricos, que finalmente fue adjudicada a Almussafes, la posterior reducción de su plantilla en más de mil trabajadores, la crisis del suministro de componentes y derivados y el anuncio de la inversión multimillonaria para construir en Sagunt (Valencia) la gigafactoría de PowerCo.

"Yo creo que ha sido un contraste de impulsos" y unos "años un poco complicados", ha señalado el presidente de Avia en una entrevista a Europa Press, en la que ha destacado especialmente la crisis de los semiconductores, que "ha paralizado mucho al sector", aunque da por "estabilizado el suministro de componentes". "Hay suficientes indicios para ver que ya no hay que parar la fabricación por falta de componentes", ha comentado.

Sobre el ERE de Ford, Segura ha señalado que se debe leer el momento con "todo, lo bueno y lo malo". Ha recordado que la adjudicación a Almussafes de la nueva plataforma de vehículos eléctricos de Ford, frente a su competidora Saarlouis (Alemania), fue "un hito superimportante" por el que hay que "sentirse afortunados por el trabajo bien hecho", ya que la industria alrededor de Saarlouis "está pasándolo muy mal y viendo cómo en breve se pondrá fin a una fábrica histórica". Ha reconocido el trabajo de la plantilla, los sindicatos, la dirección de la empresa y la Generalitat en ese sentido.

Tras ello, ha señalado que "la electrificación ha llegado para quedarse", pero ha lamentado que la fábrica de Ford en Almussafes "va con retraso" en sus planes de inversiones para la transformación. "Se están dejando de fabricar vehículos de combustión y se está esperando a los eléctricos", pero "por el momento no tenemos una solución" ni "fechas concretas", si bien "ya se ha anunciado" que las inversiones "se van a posponer".

Mientras, se suceden las "bajadas de producción", ha explicado, antes de exponer que Almussafes ha llegado a fabricar 400.000 vehículos y en estos momentos apenas llega a 175-170.000. "La industria que está alrededor del sector del automóvil, aproximadamente unas 25.000 personas, se está viendo afectada", con una "disminución muy importante" en el volumen de negocio, ha reconocido. "Fruto de ello, todas las empresas han tendido a la diversificación", abriéndose a otros sectores y empresas.

El presidente de Avia ha explicado que la asociación no dispone de datos sobre las consecuencias en el empleo de la industria auxiliar, más allá de las 1.124 salidas en Ford, pero ha indicado que hay que ser "muy conscientes y muy realistas": "Se está hablando siempre de que un puesto de trabajo en un fabricante de Ford produce entre dos o tres puestos de trabajo, de la misma manera tiene que ser también a la inversa. No hay datos, pero con la buena relación que tenemos fabricantes y suministradores, todos reconocemos que ha habido que reducir plantillas en algunos casos, no en todas las empresas, pero sí a nivel general el volumen de negocio con Ford se ha visto mermado", ha lamentado.

En esta coyuntura, y preguntado por cómo se afronta la espera de los vehículos eléctricos de Ford y de la gigafactoría de PowerCo, el presidente de Avia ha admitido que "hay preocupación" y que para el sector "lo que es muy importante es ver una planificación a corto-medio plazo" en la fábrica de Almussafes, porque "en estos momentos hay mucha incertidumbre".

Cuando Almussafes deje de producir la furgoneta Transit el único modelo hasta la llegada de los nuevos eléctricos será el Kuga. "Esperamos que aguante bien ese modelo hasta la llegada de los nuevos vehículos eléctricos, porque si no puede haber momentos de excesiva baja producción tanto para Ford como para los proveedores", ha afirmado el presidente de Avia.

CONTACTOS DE LOS PROVEEDORES CON POWERCO

La otra espera en la que se encuentra inmerso el sector es la de la gigafactoría de PowerCo. Sobre cómo están avanzando los acuerdos de las empresas para proveer al fabricante de celdas de baterías, Francisco Segura ha detallado que los contactos llevan sucediéndose "desde hace ya mucho tiempo" y que PowerCo acudirá al tejido empresarial cuando tenga "claramente definido" lo que requerirá: "Tenemos la confianza y estamos súper convencidos desde Avia de que se pondrán en contacto con nosotros y nos comunicarán sus necesidades", que se ampliarán también a otros sectores.

En ese sentido, cree que la gigafactoría será "un balón de oxígeno" porque se abrirán puestos de trabajo y espera que, a pesar de las salidas de Ford, deje un balance "neutro y si puede ser un poco positivo" en el balance del sector.

Preguntado por la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), Segura ha puesto en valor que "se ajusta mucho mejor a los tiempos" de las empresas, sobre todo Ford, y que da "flexibilidad" para que las empresas puedan acceder individualmente. Su "sensación" es que las ayudas en primera convocatoria "prácticamente no llegaron" a empresas más allá de Volkswagen, pero espera que el segundo "tenga mucho más alcance".