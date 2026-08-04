La Seguridad Social suma 11.655 afiliados en julio en la Comunitat Valenciana hasta llegar a 2.318.138 cotizantes

Archivo - Imagen de archivo de una trabajadora - JCYL - Archivo

VALÈNCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ganó en julio un total de 11.655 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa una subida del 0,51% respecto al mes anterior, hasta alcanzar un total de 2.318.138 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Comparada con el mismo mes del año pasado, la afiliación en la Comunitat Valenciana crece un 4,07%, con un aumento de 90.739 cotizantes.

En términos absolutos, es la cuarta región donde más sube la afiliación en julio a nivel interanual, solo por detrás de la Comunidad de Madrid (con 132.261 cotizantes más), Cataluña (+112.405) y Andalucía (+106.159). En términos relativos, sin embargo, la Comunitat Valenciana es la comunidad autónoma que más crece de toda España, por delante de Ceuta y Melilla, que solo la superan como ciudades autónomas.

El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en julio en la Comunitat Valenciana se ha caracterizado por una subida en dos de las tres provincias. Así, Alicante ganó 9.722 cotizantes más (+1,21%) y Castellón sumó 3.726 afiliados más (+1,39%), mientras que Valencia fue la única provincia que retrocedió, con 1.792 cotizantes menos (-0,15%).

En términos interanuales, las tres provincias han visto escalar su cifra de afiliados a la Seguridad Social, liderando la lista Valencia, con 46.166 afiliados más (+3,90%). Le siguen Alicante, con 34.446 más (+4,41%), que es la provincia que más crece en términos porcentuales, y Castellón, con 10.128 cotizantes más (+3,87%).

Por regímenes, el Régimen General concentra el grueso de la afiliación en la Comunitat Valenciana, con 1.911.373 cotizantes en julio. Dentro de este régimen, 1.843.046 corresponden al Régimen General, mientras que el Sistema Especial Agrario aporta 36.477 cotizantes y el Sistema Especial de Empleados de Hogar, 31.850.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) suma 398.465 cotizantes en la comunidad, el 17,2% del total, y el Régimen del Mar aporta otros 8.300 afiliados.

MÁS DE 31.000 AFILIADOS POR EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Del total de 262.475 afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario que había en España a 30 de julio, 31.690 correspondían a la Comunitat Valenciana, un 12,1% del total nacional. Se trata de la cuarta comunidad con más altas por esta vía, por detrás de Madrid (51.844), Cataluña (46.839) y Andalucía (33.211).

La Comunitat Valenciana concentraba en julio 352 empresas y 5.209 trabajadores en situación de ERTE (una media mensual de 5.156 personas), lo que supone el 41,9% de los 12.444 trabajadores afectados por este tipo de expedientes en toda España. De ellos, 4.073 eran hombres y 1.136 mujeres, y 4.766 permanecían con suspensión total de su jornada, frente a 443 con suspensión parcial.

Dentro de ese cómputo se incluyen los ERTE por fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) derivados de la dana de octubre de 2024, amparados en los Reales Decretos-ley 6/2024 y 7/2024. En julio, la Comunitat Valenciana registraba 162 empresas y 871 trabajadores en ERTE por causas ETOP, y 181 empresas y 893 trabajadores por fuerza mayor.

Aparte de estas figuras, el Mecanismo RED de la industria de automoción afectaba en julio a 3.445 trabajadores en la Comunitat Valenciana, la totalidad de los acogidos a este mecanismo en toda España.

DATOS NACIONALES

La Seguridad Social rompió en julio la barrera de los 22,5 millones de ocupados tras ganar una media de 41.727 ocupados respecto al mes anterior (+0,19%), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este incremento sitúa el número de afiliados medios en 22.508.065 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,5 millones entre el 8 y el 30 de julio (excepto el día 10).

En el último año, de julio de 2025 a julio de 2026, la Seguridad Social ha ganado 642.562 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,9%, el tiempo de creación de empleo más alto desde abril de 2023.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes registró una subida mensual de 79.567 afiliados (+0,36%), acumulando 66 meses consecutivos de crecimiento, lo que supone un nuevo máximo de 22.288.120 cotizantes.

LAS ACTIVIDADES SANITARIAS LIDERAN EL AUMENTO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 40.016 afiliados medios en julio (+0,21%), hasta los 18,96 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) perdió 103 afiliados, lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.472.357 tras alcanzar un máximo de 3.472.460 el mes anterior. En comparación con julio de 2025, hay 57.984 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,7%).

Dentro del Régimen General, las actividades sanitarias y servicios sociales protagonizaron el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 57.446 nuevos ocupados (+2,84%), seguido del comercio, con 50.100 nuevos cotizantes (+1,95%), y de la hostelería, que sumó 23.999 afiliados medios (+1,4%).

Por contra, el fin del curso escolar llevó a la educación a perder 124.506 afiliados respecto al mes anterior (-9,45%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario perdió 40.605 cotizantes respecto al mes anterior (-6,09%) y el del Hogar sumó 5.156 ocupados (+1,4%).

La afiliación media creció un 0,71% en julio para los hombres, que sumaron 84.163 afiliados en el mes, situándose el total de hombres ocupados en 11.930.025, nuevo máximo histórico.

Por contra, la afiliación media entre las mujeres bajó un 0,4%, perdiendo 42.437 ocupadas, por lo que el total de afiliadas fue de 10.578.040, el más bajo desde el pasado mes de abril, tras dos meses de máximos históricos.

LOS EXTRANJEROS MARCAN UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO CON 3,5 MILLONES

Por su parte, el número de cotizantes extranjeros creció en 66.046 con respecto al mes de junio, un 1,91% más, hasta alcanzar un máximo histórico de 3,51 millones. Son 420.875 cotizantes más que hace un año y representan el 15,6% del total de cotizantes.

Saiz ha destacado que los afiliados extranjeros "continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social".

Analizando el mercado laboral a 30 de julio, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 262.475. Ese mismo día, la cifra total de afiliados era de 22.502.259.

De estos 262.475 afiliados, el 81,5% (213.883) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 12.675 (un 4,8%) eran trabajadores autónomos. Además, por sexo: el 60,3% eran hombres (158.171) y el 39,7%, mujeres (104.304).

En cuanto a la calidad del empleo, desde julio de 2021 hay 4,8 millones más con contrato indefinido y 2,03 millones de afiliados menos con contrato temporal.