Seis detenidos en Alicante acusados de blanqueo de capitales por comprar lotería premiada con dinero negro

ALICANTE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Alicante a seis personas de entre 44 y 75 años acusados de los delitos de blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, junto con una reclamación judicial de ingreso en prisión para el supuesto líder de la organización, quien llevaba eludiendo la acción de la justicia seis años. Una de las fuentes de financiación de este entramado presuntamente procedía de la compra con dinero negro de billetes premiados del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional.

Durante la operación, se han practicado diez registros en domicilios en los que se han intervenido un fusil de asalto y dos pistolas con gran cantidad de munición, más de 70.000 euros en efectivo, 19 productos bancarios por más de 650.000 euros, siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros, cuatro vehículos, tres balizas de seguimiento y una microcámara, además de otros efectos y documentación, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de dos investigaciones paralelas relacionadas con la información inicial conocida sobre la existencia de una persona, con antecedentes por narcotráfico, a la que le constaba una requisitoria de ingreso en prisión en vigor por la Audiencia Nacional, para cumplir una pena de prisión en Argentina por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El sospechoso llevaba ocultándose de la acción de la justicia durante seis años y pudo estar escondido en un chalé ubicado entre Alicante y la Sierra del Maigmó, han apuntado desde la Policía Nacional.

Así, se amplió el foco de la investigación y aunaron esfuerzos los agentes encargados del caso de la Brigada Provincial de Policía Judicial, pertenecientes al Grupo de Blanqueo de Capitales y el Grupo de Delincuencia Violenta, con el fin de averiguar el paradero del prófugo y presunto líder de esta trama.

Los investigadores tuvieron conocimiento "de una persona relacionada con el investigado, que en el año 2021 adquirió una vivienda sin financiación". Seguidamente, el análisis patrimonial de los supuestos principales responsables de las actividades delictivas investigadas, de cara a acreditar su financiación y facilitar así su decomiso, tal y como se establece en la legislación vigente, "evidenció la existencia de mecanismos para integrar los beneficios de la actividad delictiva en el circuito legal, lo que supondría la comisión de un delito de blanqueo de capitales".

Según la Policía Nacional, el entramado entre 2004 y 2008 el entramado adquirió dos viviendas en Alicante, cuya cuota hipotecaria se viene abonando a través de ingresos de efectivo realizados por familiares directos con dinero de origen desconocido, "a pesar de que ninguno" de los investigados "tiene vida laboral suficiente para la adquisición de tal patrimonio inmobiliario".

Los investigadores también creen que entre 2021 y 2023 el entramado aumentó el patrimonio inmobiliario nuevamente en tres viviendas más por importes totales de 605.000 euros y sospecharon que el principal acusado "podría estar sirviéndose de ellas como almacén de dinero o sustancias ilícitas que le permitan mantener el nivel de vida y los activos relacionados con él".

MÁS DE 30 "PREMIOS" DE LOTERÍA DE NAVIDAD

Los avances en la investigación permitieron averiguar que la mayor parte de las viviendas presuntamente se habían financiado con premios de diferentes sorteos de Lotería Nacional, concretamente de Navidad, y sobre ello "recaen diversas sospechas de operativa de blanqueo de capitales" por la supuesta compra de boletos premiados con dinero negro.

En concreto, ha apuntado el cuerpo policial, "se detectó que el entorno más cercano del objetivo había sido agraciado con 33 décimos" entre 2020 y 2024, "con un importe total neto de 506.032 euros".

1,5 MILLONES ENTRE DINERO Y ACTIVOS

Finalmente, con todo lo averiguado, se llevó a cabo la explotación de la operación, que se saldó con la detención de seis personas por los delitos investigados, entre las que figuraba el principal acusado de la trama, quien llevaba seis años oculto evadiéndose de la acción de la justicia.

En el transcurso del operativo establecido en la ciudad de Alicante, donde participaron diferentes unidades de la Policía Nacional, se llevaron a cabo un total de diez registros domiciliarios, en viviendas y trasteros, donde los agentes se incautaron de un fusil de asalto M70 con dos cargadores y 144 cartuchos, dos pistolas reales, un arma supuestamente de fogueo con su cargador, un cargador para arma de fuego, seis cartuchos de calibre 12, 24 cartuchos de calibre 22, 42 cartuchos de nueve milímetros supuestamente de fogueo, ocho cartuchos de nueve milímetros, tres balizas de seguimiento, una microcámara, 39 teléfonos móviles, 70.425 euros en efectivo y diversa documentación.

Del mismo modo, se intervinieron diferentes activos de la organización desarticulada: siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros, cuatro vehículos de gama media/alta y 19 productos bancarios con saldo a fecha actual de 650.000 euros. El saldo total aún está "por determinar".

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante.