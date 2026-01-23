Seis detenidos en Alzira, Cullera y Nàquera por cultivar y distribuir marihuana, cocaína y setas alucinógenas

Archivo - Coche de la Guardia Civil en imagen de archivo. - ARCHIVO

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Alzira, Cullera y Nàquera a seis personas por cultivar y distribuir marihuana, así como cocaína y setas alucinógenas. Los detenidos tenían vínculos familiares y llevaban un alto nivel de vida con un patrimonio total que ascendía a 1.735.000 euros aproximadamente, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La operación Zander se inició tras tener conocimiento de que una vivienda ubicada en la localidad de Alzira podía estar vinculada al tráfico de drogas. Los agentes averiguaron que un grupo de personas con vínculos familiares llevaban un alto nivel de vida, compraban vehículos de alta gama y eran propietarios y residían en viviendas ubicadas en zonas privilegiadas pese a que no desarrollaban ninguna actividad laboral.

Las pesquisas corroboraron la existencia de un entramado criminal que se dedicaba al cultivo y distribución de marihuana, así como de cocaína y setas alucinógenas. Las ganancias que obtenían eran invertidas en inmuebles, vehículos, joyas y accesorios de marcas de lujo, entre otros. Además, los detenidos llevaban a cabo maniobras destinadas a ocultar la procedencia ilícita del dinero.

Finalmente, se realizaron ocho entradas y registros en las localidades de Alzira, Cullera, Nàquera y Dénia en seis domicilios, un establecimiento comercial y una embarcación de recreo.

Durante la explotación del operativo se detectaron dos plantaciones de marihuana con un total de 800 plantas. Una de ellas contaba con placas solares para obtener la electricidad necesaria para el cultivo. Se intervinieron 121.000 euros en metálico, 150 kilogramos de setas alucinógenas, 800 plantas de marihuana, 290 gramos de cocaína, cuatro armas largas, siete coches de los cuales cuatro eran de alta gama, dos motos y una embarcación de recreo y joyas y accesorios de marcas de lujo, entre otros.

Por estos hechos han sido detenidos cinco hombres y una mujer de 60, 61, 50, 37, 39 y 34 años, todos de nacionalidad española. Dos de ellos han ingresado en prisión. Se les atribuye los delitos de cultivo, elaboración y tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Tavernes de la Valldigna. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alzira.