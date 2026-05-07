Seis detenidos al desarticular un grupo acusado de robar en viviendas de varias provincias españolas

Imagen de parte del operativo desarrollado por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis hombres, de entre 24 y 60 años, al desarticular un supuesto grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en el interior de viviendas de varias provincias españolas.

Hasta el momento, se han esclarecido más de 20 hechos delictivos presuntamente cometidos entre septiembre de 2025 y abril de 2026, con un perjuicio económico para las víctimas que supera los 800.000 euros, según ha detallado el instituto armado en un comunicado.

La investigación se inició en septiembre del año pasado tras detectarse una serie de robos en viviendas habitadas, principalmente chalés, en distintas poblaciones de la provincia de Alicante. A partir de ese momento, los investigadores lograron identificar un posible grupo organizado que al parecer "actuaba de forma itinerante en diferentes puntos del territorio nacional".

Las pesquisas permitieron determinar que los acusados presuntamente operaban en Alicante, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Murcia, Salamanca y Valladolid. Según la Guardia Civil, los sospechosos se desplazaban en vehículos de alta gama y adoptaban medidas de seguridad para dificultar su detección, entre ellas, maniobras de contravigilancia.

El grupo presuntamente actuaba de manera coordinada, con un reparto definido de funciones, y su principal método consistía en el acceso a las viviendas mediante escalo o forzamiento de puertas y ventanas, utilizando herramientas especializadas, de acuerdo con la Benemérita.

Asimismo, según la Guardia Civil, empleaba sistemas para neutralizar las alarmas y dispositivos de comunicación para coordinar los asaltos. Entre los efectos intervenidos, hay diverso material utilizado para comprobar la pureza de los metales preciosos de las joyas que supuestamente sustraían.

REGISTROS Y DETENCIONES

En el marco de la operación, se registró un domicilio en la localidad de Peguerinos (Ávila), donde fueron detenidos los cuatro principales acusados. Los otros dos varones fueron arrestados en Arroyomolinos (Madrid).

En una casa rural, usada como vivienda por el grupo en el municipio de Peguerinos, los agentes se incautaron de "numerosos efectos" presuntamente "relacionados con los robos", como por ejemplo un vehículo de alta gama dotado con un sistema que permitía cambiar rápidamente de matrículas y que posibilitaba poner matrículas falsas. También intervinieron joyas, relojes, dinero en efectivo y herramientas que al parecer fueron empleadas para cometer los delitos.

A los seis detenidos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas y falsedad documental. Cuatro de ellos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, mientras que los otros dos están en libertad con la imposición de medidas judiciales.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Alicante y el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Almoradí, que han contado con la colaboración de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Dirección General, la UOPJ de Ávila, así como otras unidades de la Guardia Civil de las diferentes provincias.