Seis detenidos al desmantelar puntos de venta de droga en asociaciones cannábicas de Orihuela Costa

Agente de la Guardia Civil en la puerta de una de las asociaciones precintadas - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas y ha investigado a otras cinco por delitos contra la salud pública relacionados con posible tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, tras desmantelar puntos de venta de estupefacientes en dos asociaciones cannábicas de la zona de Orihuela Costa, que pertenece al municipio alicantino de Orihuela.

En el marco de estos operativos, también han sido investigados dos menores de edad por un supuesto delito de falsedad documental, ya que presuntamente se hicieron pasar por mayores de edad para acceder al club.

Las actuaciones se iniciaron el pasado enero, cuando el Equipo ROCA de Torrevieja estableció un dispositivo orientado a identificar y analizar la actividad de este tipo de entidades en la zona, informa el instituto armado en un comunicado.

En una primera fase, los agentes localizaron todas las asociaciones conocidas en el municipio, analizaron la información pública disponible y centraron finalmente la investigación en dos de ellas ante la existencia de indicios de posible actividad ilícita.

Según las pesquisas, estas asociaciones operaban bajo la apariencia de entidades sin ánimo de lucro, pero en la práctica funcionaban como supuestos puntos de venta de droga. Sus responsables presuntamente actuaban "de forma organizada" y con una "clara finalidad lucrativa", según la Guardia Civil.

El pasado 17 de marzo, y una vez acreditada la presunta autoría de los hechos, se llevaron a cabo dos registros simultáneos en ambas asociaciones con el objetivo de "evitar la destrucción de pruebas y la continuidad de la actividad delictiva".

Como resultado de dichas actuaciones, se intervinieron aproximadamente 1.000 euros en efectivo, 2,1 kilos de marihuana, 2,2 kilos de hachís, 113 bellotas de hachís, 1.169 cigarrillos de marihuana, diversas bolsas de golosinas y chocolatinas elaboradas con estas sustancias, botes de cannabidiol (CBD) y material tecnológico y utensilios supuestamente destinados a envasar y pesar droga.

La operación se saldó con la detención de seis personas, tres varones y tres mujeres, y con la investigación de tres varones y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 37 y 66 años. Se les imputan supuestos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Asimismo, como medida preventiva para salvaguardar la seguridad y el bienestar de los vecinos, los agentes de la Guardia Civil precintaron ambos locales y solicitaron la clausura a la autoridad judicial.

DOS MENORES INVESTIGADOS

Además, en uno de los locales han sido investigados dos menores de edad, de 16 y 17 años, por un supuesto delito de falsedad documental, al presuntamente utilizar una carta de identidad belga y un documento de identificación español modificados para hacerse pasar por mayores de edad y acceder a la asociación.

Los detenidos, tras ser puestos a disposición judicial, quedaron en libertad a la espera de juicio. Durante el desarrollo de los registros, los guardias civiles contaron con la colaboración de la Policía Local de Orihuela.