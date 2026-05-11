Seis detenidos tras desmantelar una red de plantaciones de marihuana en tres municipios de Alicante

Parte del materia intervenido en la operación - CNP

ALICANTE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, el marco de una investigación contra el tráfico de sustancias estupefacientes, han detenido a seis personas, tres hombres y tres mujeres, de entre 32 y 41 años, acusados de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras desmantelar una red dedicada al cultivo 'indoor' de marihuana con plantaciones repartidas a lo largo de los términos municipales de l'Alqueria d'Asnar, Cocentaina y Alcoi (Alicante).

La operación conjunta, desarrollada en tres fases, se ha saldado con 21 entradas y registros, seis detenidos por tráfico de drogas, seis plantaciones tipo 'indoor' desmanteladas y, como material intervenido: 1.121 plantas de marihuana; 5,127 kilos de marihuana; 270 gramos de hachís; varias armas largas de aire comprimido; 44 cartuchos metálicos del calibre 22; decenas de armas prohibidas y otras armas blancas, además de material de uso exclusivo para el cultivo, que ya ha ido destruido e inutilizado. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

En las tres fases de la operación han participado miembros de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Alcoi, en colaboración con el Equipo Roca de la Guardia Civil de la Compañía de Ibi. El inicio se remonta a finales del mes de febrero cuando agentes de ambos cuerpos recibieron información relativa a que varias personas de nacionalidad española y residentes en el municipio alcoyano podían estar relacionadas con cultivos intensivos de marihuana, tanto en esta localidad como en otros pueblos limítrofes.

Tras varias semanas de continua actividad operativa "discreta" sobre las posibles plantaciones y sus presuntos responsables, después de analizar información y verificar ciertos aspectos de interés policial, se procedió, con las correspondientes autorizaciones judiciales, a iniciar de forma escalonada la fase de explotación de la operación, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

FASES DE LA OPERACIÓN

En la primera fase, los agentes intervinieron en dos viviendas de la localidad de l'Alqueria d'Asnar, donde se desmantelaron sendas plantaciones instaladas en el interior de dos viviendas situadas en el casco urbano de la ciudad.

Como resultado de esta primera fase, se incautaron un total de 540 plantas de marihuana y 240 gramos de hachís y se detuvo como presuntos responsables de los hechos a un matrimonio, varón y mujer, ambos de nacionalidad española.

La segunda fase tuvo lugar a mediados del mes de marzo, cuando los agentes detuvieron a tres personas y desmantelaron otras tres plantaciones. En ellas se incautaron de casi 600 plantas de marihuana, cinco kilogramos de cogollos dispuestos para su venta y decenas de armas simuladas, prohibidas y blancas, incluidas escopetas y fusiles de aire comprimido, puños americanos, bastones estoque, puñales y pistolas tipo táser.

En cuanto a las plantaciones, se encontraban ubicadas en el interior de varios bloques de edificios deshabitados del centro del casco urbano y declarados por el Ayuntamiento de Alcoy en estado "ruinoso", por lo que se necesitó practicar hasta 18 entradas y registros en inmuebles hasta dar con ellas, con un operativo policial compuesto por más de medio centenar de agentes de ambos cuerpos.

En el interior de las viviendas los agentes hallaron cinco kilos de cogollos de marihuana, 581 plantas de esta sustancia y diversas armas y munición, entre ellas, 44 cartuchos del calibre 22, armas simuladas y otras prohibidas como puños americanos, pistolas táser y bastones estoque.

Estas plantaciones contaban con un "sofisticado" sistema de iluminación, ventilación y riego destinado al cultivo intensivo de la sustancia, cuyo suministro eléctrico era abastecido presuntamente a través de conexiones ilegales a la red eléctrica. Este aparataje se trasladó después de su desmantelamiento a dependencias policiales para su análisis y posterior destrucción.

La tercera y última fase se desarrolló a inicios del mes de abril, cuando la investigación llevó a los agentes hasta una casa de campo situada en una partida rural de la localidad de Cocentaina, denominada l'Alqueria de Benifloret.

En esta partida rural, además de constatarse un enganche ilegal a la red de suministro eléctrico, según la Policía Nacional, se intervinieron 127 gramos de marihuana y diversos útiles para su cultivo y se detuvo a una mujer como presunta responsable.