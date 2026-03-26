Seis detenidos por robos con fuerza en viviendas de Godella y Massarrojos

Seis detenidos por tres robos con fuerza en viviendas de Godella y Massarrojos - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis hombres como presuntos autores de tres robos con fuerza perpetrados en viviendas de las localidades valencianas de Godella y Massarrojos. Durante el registro del domicilio de los detenidos se hallaron, además, sustancias estupefacientes.

Según explica el Instituto Armado, desde mediados del mes de enero, se estaban producido una serie de robos en estas poblaciones. Los agentes analizaron las denuncias presentadas por las víctimas y, junto a las inspecciones oculares realizadas en los inmuebles, lograron establecer un mismo 'modus operandi' en todos ellos.

La tipología de vivienda y el tramo horario en el que se perpetraban coincidía. Además, en todos sustraían los mismos efectos: joyas, relojes, dispositivos electrónicos, bicicletas y patinetes.

Asimismo, se analizaron cámaras de seguridad y se realizaron vigilancias "discretas". De esta manera, los investigadores logaron avistar un vehículo. Identificaron a su conductor habitual y a las personas relacionadas con éste y concluyeron que tenían antecedentes por hechos de similares características a los investigados.

La gran parte de los ahora detenidos ocupaban un inmueble en una de las localidades donde se perpetraban los robos. Los agentes iniciaron la vigilancia de la vivienda y observaron que en el exterior había varios objetos que habían sido sustraídos. La ubicación de uno de los dispositivos electrónicos robados apuntaba al mismo lugar.

Finalmente, mediante autorización judicial, se procedió a la entrada y registro el pasado 19 de febrero. Se hallaron efectos de procedencia ilícita, así como sustancias estupefacientes y los elementos necesarios para su tratamiento.

Los detenidos son seis varones de entre 19 y 29 años, todos de nacionalidad argelina. Se encontraban en situación irregular y tenían orden de expulsión. Tres de ellos han ingresado en prisión comunicada y sin fianza.

El inmueble era usado como punto de ocultación, almacenamiento y reparto de los objetos procedentes de los ilícitos penales. También era utilizado para el tratamiento y venta de las sustancias estupefacientes. Uno de los detenidos es responsable de esta actividad ilícita.

En concreto, durante el registro se aprehendieron 112 gramos de hachís, en una pastilla y en dosis preparadas para la venta. Los guardias civiles concluyeron que tres de los seis autores pertenecían a una organización criminal, con "roles diferenciados y una marcada jerarquía", subrayan.

NO SE DESCARTAN MÁS DETENCIONES

Parte de los objetos encontrados que habían sido robados fueron identificados por sus legítimos propietarios. No se descartan más detenciones y se está a la espera de que el resto de objetos intervenidos sean reconocidos por sus legítimos propietarios.

A los detenidos se les atribuyen tres delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Moncada. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Paterna.