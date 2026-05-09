Seis heridos, cinco de ellos trasladados al hospital, en un accidente de tráfico en Moncofa

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

CASTELLÓ, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico de una furgoneta en Moncofa (Castellón) se ha saldado con seis heridos, cinco de ellos han tenido que ser trasladados al hospital por contusiones, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha movilizado una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional, cuyos servicios médicos han asistido a seis personas, una de ellas ha sido dada de alta 'in situ'.

Las otras cinco han sido trasladadas por contusiones a los hospitales de La Plana de Vila-real y Sagunt. Al primer hospital han sido trasladadas dos mujeres de 51 y 72 años y un hombre de 72 años. Al segundo centro hospitalario han sido evacuados un hombre y una mujer de los que no se dispone de edad.