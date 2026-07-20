La semana arranca con avisos naranjas y amarillos por calor y posibles tormentas con vientos fuertes en el interior

Avisos meteorológicos - AEMET

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tendrá activos este lunes avisos de nivel naranja y amarillo por temperaturas máximas elevadas en el interior de Valencia y Alicante, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes asociadas a tormentas en el interior por la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, a partir de las 12 se activará el aviso naranja por temperaturas máximas de 39 grados en el litoral sur de Alicante y desde las 13 horas entrará en vigor el mismo nivel de aviso en el interior norte de Valencia. En el resto de las provincias de Alicante y Valencia se activarán avisos amarillos por calor.

Además, ha partir de las 16 horas comenzará un aviso amarillo por tormentas en el interior sur de Valencia.

En este marco, se esperan cielos con intervalos de nubes bajas en el litoral norte, de nubes medias y altas en la mitad sur y poco nuboso con polvo en suspensión en el resto por la mañana; por la tarde se espera nubosidad de evolución diurna en el interior con baja probabilidad de tormentas aisladas acompañadas de precipitación débil y rachas de viento.

Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros y las máximas irán en ascenso, salvo en las zonas más interiores de Valencia. Se prevén "valores significativamente elevados" que pueden alcanzar 39-40 grados en el interior de Valencia y Alicante.

La ciudad de Alicante tendrá una máxima de 35 grados y una mínima de 26, de acuerdo a las previsiones de Aemet. La temperatura máxima será de 34 grados en Castelló de la Plana, sin bajar de los 25 grados. En València, el mercurio oscilará entre los 33 y 24 grados.

Soplará viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, excepto en el interior del norte de Valencia donde tenderá a suroeste. Hay posibilidad de rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas vespertinas en el interior.

El nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales es extremo en toda la Comunitat Valenciana excepto en el litoral de Valencia y Castellón, ha informado el 112, que alerta del alto riesgo de tormentas secas en Valencia y Alicante, y de su posibilidad en Castellón.