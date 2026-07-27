La semana arranca con viento flojo y algunos cambios de temperatura, pero sin avisos por calor en la Comunitat

Previsión meteorológica - AEMET

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este lunes, 27 de julio, soplen vientos flojos en la Comunitat Valenciana y se produzcan descensos de las temperaturas máximas en el interior de Alicante, así como ascensos en el interior de extremo norte y sur de Valencia, en una jornada en la que los avisos meteorológicos por calor dan una tregua al territorio.

En concreto, la previsión de la Aemet es de cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas experimentan cambios ligeros. Las máximas van en descenso en el interior de Alicante, en ascenso en el interior del extremo norte, Rincón de Ademuz y sur de Valencia, y presentan pocos cambios en el resto.

Las máximas se sitúan entre los 30 y 31 grados en las capitales provinciales, mientras que en Castelló de la Plana las mínimas bajan hasta los 21 grados, en València se sitúan en 22 grados y en Alicante en 23 grados.

Soplará viento flojo del noroeste en el norte de Castellón y flojo de dirección variable en el resto, tendiendo a flojo del este y sureste a partir de mediodía y a flojo variable a últimas horas.

En la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó, durante toda la madrugada han soplado vientos de ladera descendentes flojos desde la cima de las sierras hasta el fondo de valle y brisas de tierra del noroeste también débiles, con rachas de 10 km/h. El viento irá girando a brisa de mar del sureste a media mañana.

La temperatura en la zona del incendio forestal ha bajado hasta 20 °C a primera hora de la mañana en zonas bajas y alrededor de 18 en zonas de sierra. A lo largo de la mañana irá ascendiendo hasta llegar a 28-30 °C a mediodía.