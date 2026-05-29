Semana Santa Inclusiva de Sagunt pide al Papa una "palabra orientadora" que permita acceder a las mujeres a la Cofradía

Archivo - Salida del paso durante la procesión del Santo Entierro de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto durante el Viernes Santo, a 3 de abril de 2026, en Sagunto, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Semana Santa Sagunto Inclusiva ha escrito una carta al nuncio, para que se la haga llegar al Papa León XIV ante su próxima visita a España, en la que solicitan al máximo representante de la Iglesia una "palabra orientadora, que facilite y permita el acceso de la mujer a la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo" de la localidad valenciana de Sagunt, en la que están vetadas.

La misiva se emite con motivo del Viaje Apostólico del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. El colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto lleva años protestando para conseguir que la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto admita a mujeres como cofrades. Desde 2021, todos los martes santos protestan a las puertas de la Ermita de la Sangre para que se modifiquen los estatutos de la cofradía.

Cabe recordar que la Cofradía volvió a rechazar este año la participación de las mujeres, lo que llevó al Gobierno central a denunciar este veto en marzo ante la Fiscalía y a iniciar un procedimiento para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

En este contexto, la carta del colectivo al Papa incide en que la devoción de la Semana Santa "forma parte de la más profunda identidad de los saguntinos, se ha canalizado y continúa haciéndose a través de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo".

Semana Santa Sagunto Inclusiva explica que la cofradía "hunde sus raíces en el siglo XV, se mantiene viva y pujante por haber dado respuesta a las necesidades religiosas de la sociedad saguntina". "A lo largo de los siglos ha ido evolucionado y respondiendo y a las sensibilidades de los tiempos, pero manteniendo el espíritu fundacional", destaca.

"NUESTRA SOCIEDAD ES MUY DISTINTA"

El colectivo recuerda que "los miembros de la cofradía han sido sólo varones, como no podía ser de otro modo en una sociedad, ya superada, en donde la diferencia de géneros y de cometidos sociales era clara". "Igualmente, no precisaba, por obvio, el que los miembros de dicha cofradía fuesen bautizados, ni que debían formarse religiosamente, ni que una parte importante de ese cometido como institución debía ser la caridad", añade en su misiva.

En esta línea, defiende que "hoy las cosas han cambiado, nuestra sociedad es muy distinta, es eminentemente laica y está descristianizada en general", y "vivimos en un mundo en el que la inmediatez de la comunicación y los avances tecnológicos son norma común pero también lo son la igualdad entre los géneros y la igualdad de derechos y obligaciones entre los componentes de la sociedad".

"Nuestra Cofradía de la Sangre está formada por más de mil seiscientos cofrades, la mayor parte jóvenes y adolescentes; su vinculación con la Cofradía es cuanto menos de diez años, años precisamente de formación, muchos de ellos la única relación que tienen con la Iglesia institución es su paso por la Cofradía de la Sangre", expone el colectivo.

De esta forma, plantea que, "si culturalmente e identitariamente se ha conseguido que la Semana Santa y la Cofradía de la Sangre sean signos de identidad, su puesta al día y proyección cristiana de futuro no se ha logrado". "Continúa prohibiéndose de modo taxativo que la mujer pueda integrarse con todos los derechos y todas las obligaciones en la Cofradía, mientras que continúa abierta a los no bautizados", detalla el colectivo.

"INCOMPRENSIBLE" PARA LAS FIELES

Así, la carta lamenta que continúen "los mismos estereotipos" y subraya que el veto a la participación de las mujeres resulta "incomprensible". "Es difícil de entender y explicar a las nuevas generaciones que en estos tiempos en que la Iglesia apuesta por la inclusión, la apertura, la sinodalidad, la igualdad y la solidaridad, en Sagunt, la Cofradía de la Sangre, que a todos nos representa, a la que muchos amamos y que encarna las esencias del pueblo, vete a la mitad de su población por el simple hecho de ser mujer", señala el colectivo.

La asociación insiste en que es "incomprensible para las nuevas generaciones, especialmente para las mujeres más religiosamente comprometidas que se ilusionaron con las palabras de Francisco de que cabemos todos".

"UNA GRAN OPORTUNIDAD"

Por tanto, llama a "aprovechar ese inmenso deseo de jóvenes saguntinos, hombres y mujeres, de pertenecer a una entidad eclesial", porque constituye "una gran oportunidad de mostrar a adolescentes y jóvenes el verdadero rostro" de la Iglesia.

"Debemos saber transformar las tradiciones para que pervivan y no se queden anquilosadas y muertas. Debemos recordar donde está lo esencial, donde está lo accesorio y en todo Amor", defiende el colectivo.

Por todo ello, solicita al Pontífice "una palabra orientadora, que facilite y permita el acceso de la mujer a la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto, una gestión sanadora que abra las puertas a aquellas mujeres bautizadas que deseen pertenecer a esta cofradía".

"Sabemos que somos parte de la Iglesia que camina en Valencia y estamos orgullosos de ello, necesitamos la palabra de la Iglesia de Vicente y de Juan de Ribera que pusieron al día, en sus épocas, la iglesia valenciana. Solicitamos su consejo y el consuelo del Pastor. Esperamos en que el hecho de haber escrito estas líneas, aprovechando la repercusión de la venida a España de vuestra Santidad y expuesto nuestras inquietudes, sirva para dar un paso adelante en este objetivo y nos haga a todos mejores", añade la carta.