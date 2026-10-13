Septiembre de 2026, el mes más cálido en la Comunitat desde que hay registros

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VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Septiembre de 2026 ha sido el mes más cálido en la Comunitat Valenciana desde que hay registros y el más seco desde 2020, según el resumen climático que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La temperatura media, 23.2°C, es 2.5°C superior a la de la climatología de referencia (20.7) y la precipitación acumulada ha sido 32.2 l/m2, que es un 44% inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (57.9 l/m2), han apuntado las mismas fuentes.

De forma consecutiva se han encadenado cuatro meses con carácter extremadamente cálido, los tres últimos, julio, agosto y septiembre, los más cálidos de sus respectivas series y junio el tercero desde 1950.

Además, durante el mes de septiembre se ha registrado una ola de calor durante la primera semana del mes y dos picos cálidos, centrados en los días 15 y 25.

Computando los nueve primeros meses del año, 2026 está teniendo un carácter extremadamente cálido, el más cálido desde, al menos, 1950, superando casi en 0.5 al segundo periodo equivalente más cálido, registrado en 2024.

Aunque la sensación pueda ser que septiembre ha sido un mes húmedo, esta circunstancia solo se dio en el 12% del territorio, donde se concentra más de un tercio de la población de la Comunitat Valenciana.

En estas zonas del norte de Valencia y del litoral norte de Alicante, el mes tuvo carácter húmedo o muy húmedo debido a las tormentas registradas los días 10, 16 y 28, han apuntado desde Aemet.

En el extremo opuesto, en más de dos tercios del territorio el carácter fue seco o muy seco, una situación que abarcó gran parte de las provincias de Castellón y Alicante, así como el sur de Valencia.

El día 16 se formaron tormentas en el interior que se fueron desplazando hacia la costa por la tarde-noche. Las tormentas se intensificaron en el litoral a causa de la entrada de viento húmedo e inestable de levante en un estrato de unos dos kilómetros de espesor.

Se produjeron tormentas muy adversas en el área metropolitana de València, con intensidad torrencial y acumulados que llegaron a 90-110 l/m2 en dos o tres horas en algunas localidades del área metropolitana y rachas muy fuertes de viento.

Desde Aemet han apuntado que hasta el viernes 16 persistirán temperaturas muy suaves, con valores entre 3 y 4°C superiores a los normales de mediados de octubre. A partir del fin de semana, el establecimiento de un potente anticiclón sobre las islas británicas favorecerá una advección de aire frío del nordeste, que dará lugar a un acusado descenso térmico desde el sábado.

El recorrido marítimo de esta masa de aire sobre el Mediterráneo favorecerá asimismo un aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones, cuya distribución e intensidad se irán definiendo en los próximos días.

La temperatura media prevista el próximo domingo será 3.5°C más baja de lo normal de ese día y equivalente a la normal de un día de mitad de noviembre, han indicado.