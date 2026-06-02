Serenates viaja por los géneros con 12 conciertos en La Nau y se adelanta para celebrar la Fiesta de la Música

Presentación de Serenates - UV

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Serenates regresa al claustro del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València con una programación que, del 20 de junio al 2 de julio, reunirá música clásica, jazz, pop, flamenco, cine-concierto y otras propuestas contemporáneas a lo largo de 12 conciertos.

El certamen, coproducido por la Universitat y el Institut Valencià de Cultura, alcanza su 39ª edición "consolidado como uno de los festivales culturales y musicales más veteranos de la ciutat de València", recalca la organización en un comunicado.

La programación se ha presentado esta mañana en La Nau en una rueda de prensa con la participación de Albert Moncusí, vicerrector de Cultura, Esports i Vincle Social de la Universitat de València; Álvaro López-Jamar, director general de Cultura del Institut Valencià de Cultura y José Luis Moreno, concejal delegado de Acción Cultural del Ajuntament de València.

Durante el acto, los responsables de las tres instituciones han subrayado "el orgullo" de trabajar conjuntamente para hacer posible un festival que está a punto de cumplir cuarenta años de historia y que se ha consolidado como una de las citas culturales más destacadas del verano valenciano.

También han puesto en valor la "alta calidad artística" de la programación, uno de los rasgos distintivos de un certamen que, desde sus inicios, ha combinado "excelencia y cercanía con el público".

Serenates 2026 contará con un total de 12 conciertos y adelantará este año su inicio al sábado 20 de junio, coincidiendo con la celebración de la Fête de la Musique --la Fiesta de la Música--, una iniciativa cultural que cada 21 de junio lleva conciertos gratuitos a calles y espacios públicos de todo el mundo.

La apertura correrá a cargo de la Orquestra de València, dirigida por Alexander Liebreich y con el pianista Mao Fujita como solista. El concierto, que será grabado y emitido por el canal europeo ARTE, incluirá obras de Mozart y Martín i Soler y dará inicio a una edición marcada por la convivencia entre repertorio clásico, músicas contemporáneas y nuevas propuestas escénicas.

La pianista valenciana Elena Font protagonizará el concierto del domingo 21 de junio con Els somnis de Ravel, una propuesta construida alrededor del universo sonoro de Maurice Ravel en el año en que se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento. El recital dialogará también con las músicas de Claude Debussy y Manuel de Falla, trazando un recorrido por algunos de los lenguajes más influyentes de la música europea de principios del siglo XX.

El miércoles 24 de junio será el turno de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València con Fanfàrries per a rituals i litúrgies, un espectáculo que combinará música sinfónica e iluminación en directo diseñada por LABLUZ. La propuesta reunirá obras de Copland, Joan Tower, Henri Tomasi y Janácek en un recorrido sonoro sobre el carácter ceremonial y simbólico de la fanfarria.

La cantante Christina Rosenvinge llegará a Serenates el jueves 25 de junio para presentar Los versos sáficos en formato trío, acompañada por Amaia Miranda y Magalí Datzira. El concierto reinterpretará desde el pop contemporáneo los versos de Safo y las canciones compuestas para la obra teatral homónima, combinando sonoridades mediterráneas, folk y electrónica.

La programación continuará el viernes 26 de junio con el cine-concierto Les aventures del príncep Achmed, considerado uno de los títulos fundacionales de la historia del cine de animación. La película de Lotte Reiniger, realizada mediante siluetas animadas, será proyectada con música en directo compuesta e interpretada por Jorge Gil Zulueta, Paco Alonso y un ensemble instrumental.

Ya en fin de semana, el sábado 27 de junio, en sesión matinal y con entrada libre, la compañía Entrelazados presentará Descalços, una propuesta de danza-teatro inclusivo vinculada al programa La Nau Social de la Universitat de València. El espectáculo reflexiona sobre la empatía, la diversidad y la necesidad de detenerse para mirar el mundo desde la experiencia de los demás.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL

Ese mismo día, a las 22 horas, el Orfeó Universitari de València ofrecerá (No) Res?, un concierto centrado en la música coral contemporánea y en la reflexión espiritual. El programa incluirá el estreno absoluto de Calix maudit, del compositor valenciano Joan Gómez-Alemany, junto a obras de Rakhmàninov, Tavener, Vasks o Barber.

El jazz y el flamenco se darán cita el domingo 28 de junio con Roneando, el proyecto de Perico Sambeat junto a su Quinteto Flamenco. La formación interpretará composiciones originales que exploran nuevos lenguajes entre el jazz contemporáneo y los palos flamencos tradicionales como las bulerías, alegrías o tanguillos.

La Banda Simfònica Unió Musical l'Horta de Sant Marcel·lí protagonizará el concierto del 29 de junio con Ecos de l'horta i la metròpoli: paisatges, festa i tradició. El repertorio propondrá un homenaje musical a la dualidad entre la València urbana y el paisaje tradicional de la huerta, con obras de Manuel Palau, Rafael Talens, Merche Femenía o Franco Cesarini. Este concierto se realizará en colaboración con el festival musical más antiguo la ciudad: el Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València.

El 30 de junio, el Cor de dones A cau d'orella celebrará su 20 aniversario con el espectáculo Dona i veu: 20 anys cantant. El concierto contará con la colaboración del Quintet Casulana y reivindicará el papel de las mujeres en la creación e interpretación musical a través de un repertorio para voces femeninas.

La programación continuará el 1 de julio con la actuación de Tonina, cantante, compositora y contrabajista nacida en San Diego y reconocida por fusionar jazz, soul, y música latinoamericana. Su propuesta destaca por la mezcla de influencias culturales y por una puesta en escena centrada en la voz y el ritmo.

Serenates 2026 se cerrará el 2 de julio con Passió barroca, de Harmonia del Parnàs, una producción interdisciplinar que combinará música barroca y danza. El espectáculo, dirigido por Marian Rosa Montagut, partirá de fragmentos de la ópera Alcina, de Händel, para explorar las emociones humanas a través de la interpretación musical y el movimiento escénico.

De este modo, la programación mantiene una "apuesta firme" por la creación valenciana, el talento emergente, las formaciones universitarias, la diversidad de estilos y la incorporación de nuevas propuestas artísticas.

El festival Serenates cuenta con el patrocinio de la Diputación de València y el Ayuntamiento de València -València Music City. También colaborará importantes entidades culturales como el Palau de la Música de València, la Escola d'Art i Superior de Disseny de València y la Fundació General de la Universitat de València.

Las entradas para los conciertos tendrán un precio general de 5 euros y podrán adquirirse a partir del 2 de junio, a las 14 horas, en www.latenda.es/entrades y en La Tenda del Centre Cultural La Nau, excepto las entradas del concierto inaugural de la Orquestra de València que estarán disponibles en http://www.palauvalencia.com y en las taquillas del auditorio. El espectáculo Descalços, de Entrelazados, será de acceso libre.

El cartel de esta XXXIX edición ha sido diseñado por Samuel Llopis Alonso, estudiante de tercer curso de Diseño Gráfico en la Escola d'Art i Superior de Disseny de València (EASD València), natural de Sagunto y de 23 años