Sesame Cowork, nuevo entorno de trabajo inteligente que transforma la gestión de los recursos humanos

CEO de Sesame, Albert Soriano - SESAME

Con la IA no solo responde preguntas, ejecuta tareas, genera análisis y convierte datos históricos en acciones útiles en tiempo real VALENCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Sesame, la plataforma integral de gestión del talento y de recursos humanos, inicia una nueva etapa con el lanzamiento de Sesame Cowork, un entorno de trabajo inteligente que transforma la manera en que las empresas acceden a la información, analizan sus datos y gestionan sus procesos de personas.

Este primer lanzamiento forma parte de Sesame Intelligence, la evolución estructural de la plataforma hacia un modelo conversacional, agéntico y generativo. Con esta transformación, el software deja de ser un sistema pasivo de registro y gestión para convertirse en uno activo capaz de interpretar la información, recomendar acciones, ejecutar procesos y construir herramientas personalizadas en tiempo real a partir de los datos reales de cada organización y de la información conectada desde otros sistemas utilizados por la empresa, según ha informado en un comunicado la compañía.

En este nuevo entorno, los equipos de recursos humanos, managers y directivos pueden interactuar con toda la información histórica y operativa de la compañía utilizando lenguaje natural. La solución permite consultar indicadores clave, generar y compartir informes, presentaciones y cuadros de mando. También posibilita automatizar análisis y alertas, detectar anomalías, anticipar necesidades y crear herramientas adaptadas a la realidad de cada empresa, sin necesidad de conocimientos técnicos.

A diferencia de los asistentes tradicionales, Sesame Cowork no se limita a responder preguntas. Actúa como un entorno de trabajo inteligente que convierte la información acumulada durante años como son los fichajes, ausencias, evaluaciones, comunicaciones, candidatos, contrataciones, entre otros, en acciones concretas y útiles para la organización.

"PASO DECISIVO"

"Estamos dando un paso decisivo hacia la siguiente generación del software de recursos humanos. La inteligencia artificial ya no solo interpreta información: trabaja con ella y la transforma en acciones reales que ayudan a las empresas a gestionar mejor a sus equipos y a tomar decisiones con mayor agilidad", ha explicado el CEO de Sesame, Albert Soriano. Además, "será la forma más fácil de llevar la IA a las empresas, en un entorno seguro y conocido como es Sesame, y sin necesidad de contratar otros productos"

La nueva etapa de Sesame Intelligence se apoya en cuatro capacidades que actúan de forma integrada. En primer lugar, un chat conversacional conectado a todos los módulos de la plataforma, que permite formular preguntas directas y ejecutar acciones sobre absentismo, rotación, desempeño, turnos y otros indicadores clave.

En segundo lugar, contará con agentes capaces de ejecutar tareas, activar procesos, generar documentos, poner en marcha flujos de trabajo o enviar comunicaciones y en tercer lugar, incorpora un entorno de trabajo inteligente desde el que es posible crear dashboards, informes, calculadoras y soluciones personalizadas simples en tiempo real, sin necesidad de desarrollos a medida.

Por último, la plataforma permite generar artefactos dinámicos -como documentos, formularios o cuadros de mando- construidos automáticamente a partir de los datos y del contexto específico de cada empresa y compartirlos con un solo clic.

Asimismo puede conectarse con otros sistemas utilizados por la organización, como CRM, herramientas financieras, plataformas de productividad o aplicaciones internas, con el objetivo de enriquecer el contexto, cruzar información y ofrecer una visión más completa y accionable del negocio.

La plataforma está preparada para evolucionar sobre estándares emergentes como el Model Context Protocol (MCP), que facilitan una integración estructurada y segura entre modelos de inteligencia artificial y el resto del software empresarial.

Con esta evolución, Sesame refuerza su apuesta por una nueva generación de software de recursos humanos en la que la inteligencia artificial no se limita a asistir, sino que trabaja de forma activa junto a los equipos y convierte el conocimiento acumulado de la empresa en trabajo útil.

La compañía afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo en 2026, especialmente en sectores donde la gestión de personas está evolucionando con mayor rapidez: tecnología y startups, empresas digitales y SaaS, servicios y consultoría, así como retail y organizaciones con equipos distribuidos en diferentes localizaciones