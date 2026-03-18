La sesión constitutiva de la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP se celebrará el lunes 23 de marzo

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sesión constitutiva de la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las viviendas de protección pública (VPP), tras la polémica surgida en el residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza, se celebrará el próximo lunes 23 de marzo a las 12.00 horas, según fuentes municipales consultadas por Europa Press.

La corporación local, en el pleno extraordinario y monográfico celebrado a principios de febrero tras conocerse este "escándalo", palabra que empleó el alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), aprobó con el respaldo de todos los grupos políticos poner en marcha este órgano.

En concreto, se dio luz verde a la creación de una comisión no permanente para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vayan a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana.