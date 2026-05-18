Shinova actuará en noviembre en la sala auditorio Roig Arena con su gira La Tormenta Perfecta - ROIG ARENA

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Shinova actuará en la sala Auditorio Roig Arena de València el próximo 7 de noviembre dentro de la gira La Tormenta Perfecta Tour 2026, con la que la banda llevará al directo los temas de su último EP homónimo.

El espectáculo trasladará al escenario el universo conceptual del proyecto, incorporando una cuidada puesta en escena que incluirá una sección de cuerdas, detalla el recinto multiusos.

Con La Tormenta Perfecta Tour, Shinova propone al público una experiencia inmersiva y emocional, en la que cada canción funciona como una escena y cada concierto como un relato completo.

Concebido como un relato en cuatro actos donde las melodías y la imagen se entrelazan para formar una experiencia continua, el EP 'La Tormenta Perfecta' es un mapa de posibilidades que explora los caminos que se quedaron sin recorrer. A través de este trabajo, Shinova captura el eco de esas historias que se desvanecen antes de llegar a suceder, rescatando los momentos que nunca llegaron a materializarse del todo.

Bajo la producción de Erlantz Prieto y Pablo Pulido, la música se convierte en el hilo conductor de un relato donde el pasado y el futuro se cruzan constantemente. El EP es una invitación a descubrir qué queda cuando la realidad se impone y sólo permanece el recuerdo de una historia que pudo haberlo sido todo.

Las entradas para el concierto de Shinova salen a la venta el próximo miércoles 20, a las 12 horas, en la web del recinto.