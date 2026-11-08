Shinova reúne a 2.000 personas en la Sala Auditorio Roig Arena con su gira 'La Tormenta Perfecta' - ROIG ARENA

VALÈNCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Shinova ha congregado este sábado a 2.000 personas en la Sala Auditorio Roig Arena, en València, en un concierto que ha colgado el cartel de entradas agotadas meses antes de su celebración. La actuación forma parte de 'La Tormenta Perfecta Tour', la gira con la que la banda recorre las principales salas del país.

A lo largo de cerca de dos horas de actuación, el grupo ha ofrecido un recorrido por algunas de las canciones más representativas de su repertorio, combinando temas recientes con otros "ya consolidados" como "imprescindibles" en sus directos, según ha informado Roig Arena en un comunicado.

El concierto ha arrancado con 'Si no es contigo' y 'El álbum', antes de dar paso a otras composiciones como 'Cartas de navegación', 'No cambiaría nada', 'Gigantes', 'Volver' o 'Alas'.

La banda ha mantenido una intensa conexión con el público durante toda la noche, interpretando también canciones como 'Gloria', 'Los días que vendrán', 'Movimiento', 'Ídolos (Los mejores momentos están por llegar)', 'Berlín', 'Todo gira y vuelve' y 'Lo que podría salvarnos', en un repertorio que ha puesto de manifiesto la evolución artística del grupo y la solidez de su propuesta en directo.

La recta final del concierto ha llegado con algunos de los momentos más celebrados de la velada gracias a temas como 'El día que murieron las canciones', 'Tiempo', 'Qué casualidad', 'La sonrisa intacta' y 'Antes de que todo se acabe'. Para el cierre, Shinova se ha guardado 'Mirlo Blanco' y 'Te debo una canción'.