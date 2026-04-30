Siete detenidos al desarticular un grupo familiar presuntamente dedicado al tráfico de drogas en Sant Vicent del Raspeig

Imagen del operativo desarrollado por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Sant Vicent del Raspeig (Alicante) a siete personas --cuatro hombres y tres mujeres de entre 26 y 58 años-- al desarticular un grupo familiar presuntamente dedicado al tráfico de drogas. Están acusadas de delitos de asociación ilícita, contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación, iniciada a comienzos de 2026 por agentes del Área de Investigación del instituto armado en este municipio, permitió detectar la posible existencia de un grupo que al parecer "operaba desde varios inmuebles ubicados en la zona centro de la localidad", explica la Benemérita en un comunicado.

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron constatar que los presuntos implicados supuestamente "utilizaban tres viviendas próximas entre sí para el almacenamiento, preparación y distribución de sustancias estupefacientes, organizando su actividad de forma coordinada".

REGISTROS

Una vez identificados los presuntos miembros del grupo y averiguada su forma de actuación, se realizó un registro simultáneo en tres inmuebles investigados, en los que se intervinieron más de 2.500 gramos de marihuana preparada para su distribución y 27 gramos de cocaína.

Igualmente, en uno de los domicilios se localizó una instalación presuntamente destinada al cultivo interior de marihuana con cerca de un centenar de plantas en fase de crecimiento, abastecida mediante una conexión ilegal a la red eléctrica, según la Guardia Civil.

Además de la droga, los agentes intervinieron dinero en efectivo, útiles para la manipulación y dosificación de sustancias, así como diversas armas prohibidas. Entre ellas, dispositivos eléctricos incapacitantes, armas blancas y simuladas.

Durante la actuación, también se incautaron de un turismo y una motocicleta utilizados para los desplazamientos entre los distintos inmuebles, una colección de relojes de alto valor, así como varios ejemplares de tortugas terrestres protegidas, que fueron entregadas a un centro especializado para su cuidado.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sant Vicent del Raspeig correspondiente, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.