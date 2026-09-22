Siete detenidos por explotación sexual a mujeres extranjeras en Alcoi y cinco víctimas liberadas

Imagen del operativo - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a siete personas acusadas de conformar un grupo criminal que explotaba sexualmente a mujeres extranjeras que estaban en situación de vulnerabilidad en domicilios del municipio de Alcoi (Alicante), según un comunicado del cuerpo policial.

Seis arrestos se han realizado en el municipio alcoyano y otro en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando una de las investigadas quería volar a Alemania. Los agentes han liberado a cinco víctimas de esta organización, que habría obtenido un beneficio cercano a los 100.000 euros.

La Brigada de Extranjería de la Comisaría de Alcoi asumió las pesquisas, que se iniciaron en septiembre del año pasado tras una información anónima aportada mediante colaboración ciudadana que señalaba la existencia de un piso en el que supuestamente se estaba ejerciendo la prostitución y que era controlado por ese grupo de explotación sexual.

En las primeras comprobaciones realizadas, los agentes constataron que las personas que entraban en dicha vivienda también acudían a otros domicilios en los que averiguaron que se estaba ejerciendo igualmente la prostitución.

Posteriormente, corroboraron que las viviendas utilizadas coincidían con las publicitadas en anuncios de internet. Según la investigación, los inmuebles se estaban ocupando ilegalmente, y eran de entidades bancarias, o se alquilaban a nombre de algún miembro de la organización.

ROLES

Con el avance de las pesquisas, los agentes identificaron los diferentes roles de los integrantes de la posible organización criminal, como el encargado de facilitar la disponibilidad de los inmuebles para ejercer la prostitución, la captación de mujeres para su explotación sexual a través de grupos de redes sociales o anuncios, el suministro de drogas para cuando las solicitaban los clientes, la recepción de estos y el trato con las víctimas, así como el traslado y movimiento de las afectadas.

La madre del presunto cabecilla de la banda era titular de varias líneas de teléfono que al parecer empleaba para publicar anuncios ofreciendo servicios de prostitución. Además, presuntamente usaba una de esas líneas para cobrar, mediante una aplicación, los servicios que obligaban a ejercer a las víctimas.

Según el cuerpo policial, la expareja del principal investigado también formaba parte de la organización y recibía pagos de los servicios mediante aplicación móvil a una línea de teléfono de la que era titular. Otra mujer supuestamente contestaba a las llamadas telefónicas y recibía a los clientes en los domicilios.

"CONSTANTE TRASIEGO"

Por el "constante trasiego" en los domicilios que presuntamente usaban los investigados, con servicios durante 24 horas y todos los días, los vecinos formalizaron diversas quejas debido a las molestias que había en el edificio, como ruidos a altas horas de la noche u olores por el consumo de drogas. La organización incluso se trasladó a otro inmueble para seguir con la actividad.

La Policía ha apuntado que miembros del grupo realizaban "continuos traslados de las víctimas desde las viviendas donde las explotaban sexualmente a los domicilios de los clientes a petición de estos últimos".

Así, ha precisado que la mayoría de esos desplazamientos "los realizaban con vehículos alquilados con la intención de dificultar a los agentes la investigación", hasta el punto de que llegaron a usar más de diez diferentes.

Igualmente, uno de los detenidos, que supuestamente también realizaba los traslados de víctimas, tenía empadronadas en su vivienda a varias personas en situación irregular, según las averiguaciones policiales.

"DEUDA"

Los agentes determinaron que las víctimas eran obligadas a pagar "una especie de deuda" contraída con la organización criminal, que la iba cobrando "quedándose un gran porcentaje de cada uno de los servicios de prostitución que realizaban".

El beneficio alcanzado por la organización ha sido cercano a los 100.000 euros, según los datos recabados por los agentes durante la investigación. El presunto cabecilla llegó a recibir en su cuenta 365 pagos que sumaban más de 40.000 euros y 76 ingresos de dinero mediante cajero por importe de casi 20.000 euros, entre otros movimientos de dinero.

Según el cuerpo de seguridad, varios detenidos ya tenían antecedentes por otros delitos, e incluso, en algunos de los casos, con directa relación con ilícitos por los que han sido arrestados en esta operación policial.

INSPECCIONES

En el marco del operativo desarrollado por la Policía Nacional contra esta actividad, los agentes realizaron inspecciones en los domicilios, donde fueron liberadas cinco mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente.

Las detenciones por la supuesta comisión de los delitos de prostitución y explotación sexual, contra los derechos de los extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental se llevaron a cabo en tres fases.

Cinco de los siete investigados fueron arrestados el mismo día de las inspecciones y otro unas jornadas después. La Brigada de Policía Judicial del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas detuvo a la séptima acusada en la terminal madrileña cuando pretendía volar hasta Alemania.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de la localidad alicantina de Alcoi.