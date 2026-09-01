Siete detenidos por el robo de 2,4 kilómetros de cobre de una subestación eléctrica de Beneixama

Imagen de uno de los robos - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete hombres de entre 21 y 48 años por su posible participación en el robo de 2,4 kilómetros de cable de cobre de una subestación eléctrica de Beneixama (Alicante). Se les atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal, siete sustracciones con fuerza en las cosas y receptación. Uno de los arrestados ha ingresado en prisión porque sobre él pesaba una requisitoria judicial vigente desde hacía un año.

La investigación se inició a raíz del aviso recibido por una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Villena, que alertaba de la intrusión de varias personas en el interior de la subestación. Los agentes se desplazaron hasta la instalación y, tras rastrear los alrededores, identificaron a un grupo de cinco varones con antecedentes por hechos similares, ha explicado el instituto armado en un comunicado.

La empresa titular de la instalación comunicó posteriormente que en las semanas anteriores se habían producido siete intrusiones en la subestación, en las que fueron sustraídas 17 bobinas de cable de cobre nuevo, con una longitud aproximada de 2,4 kilómetros y un valor de mercado cercano a los 30.000 euros.

Con esos datos, el Equipo de Robos en el Campo de Ibi asumió la investigación con el objetivo de vincular a las personas identificadas con los robos ya cometidos. El análisis de las pruebas recabadas permitió acreditar que los sospechosos presuntamente actuaban de forma organizada, llegando a sustraer hasta nueve bobinas en un solo día.

CENTRO DE RECICLAJE

Las gestiones desarrolladas permitieron determinar, además, que el metal sustraído supuestamente se vendía en un centro de reciclaje de Alicante, donde quedaba oculto entre otros materiales y sin que su entrada figurase en la documentación del establecimiento.

Finalizada la investigación, los agentes procedieron a la detención de seis hombres en Novelda y Villena, cinco de ellos como presuntos autores materiales de los robos y el sexto como responsable del centro de reciclaje donde se vendía el cobre. En una segunda fase, las gestiones posteriores permitieron localizar y arrestar a un séptimo acusado, sobre el que pesaba la requisitoria judicial vigente desde hacía un año, con órdenes de busca y captura y de ingreso en prisión.

Los siete detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena correspondiente. Seis quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares, mientras que otro ingresó en prisión en cumplimiento de la orden judicial que ya tenía en vigor.