Siete heridos en un accidente entre tres vehículos en la N-340 en Vila-real

CASTELLÓ 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Siete personas de entre 24 y 62 años han resultado heridas este viernes por la tarde en un accidente entre tres vehículos en la N-340, a la altura de Vila-real (Castellón), que ha obligado a cortar la carretera.

Tras recibir el aviso del siniestro a las 14.33 horas, se han movilizado un SAMU, dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), una de soporte vital avanzado enfermero (SVAE) y una de transporte no accidental (TNA), informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

A consecuencia del accidente, tres de los ocupantes de los vehículos han quedado atrapados en dos de ellos, por los que se han movilizado dos dotaciones y una unidad de mando de bomberos del parque de la Plana Baixa para su excarcelación.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, dos de estos ocupantes han sufrido atrapamiento físico y el tercero ha requerido rescate pero no estaba atrapado. Además, uno de los vehículos afectados ha volcado sobre la calzada.

Los siete heridos han sido atendidos por los medios sanitarios y trasladados al Hospital de La Plana, en Vila-real, y al Hospital General de Castelló de la Plana.

Sobre las cuatro de la tarde, la N-340 todavía estaba cortada a la altura del accidente. La Guardia Civil y la Policía Local han gestionado el control del tráfico.

Tras los trabajos de excarcelación, los bomberos han colaborado en retirada de vehículos y limpieza de calzada. El servicio ha finalizado a las 16.05 horas, detalla el Consorcio Provincial.