SIF demandará a Metrovalencia ante AVSF por recuperar el servicio el día después del apagón "sin garantías de seguridad"

El Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) --el mayoritario en el Comité de Empresa de MetroValencia-- ha anunciado que demandará a la dirección de Metrovalencia ante la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria (AVSF) por "poner en riesgo la vida" de viajeros y trabajadores el 29 de abril, el día después del apagón eléctrico en toda España, al recuperar el servicio "sin las mínimas garantías de seguridad".

La organización sindical ha señalado en un comunicado que los maquinistas que prestaron servicio en MetroValencia la mañana del pasado 29 de abril "recibieron en total, por parte del Puesto de Mando, más de 2.250 órdenes de rebase de señales en líneas Metro y más de 170 en líneas Tranvía, es decir, más de 2.420 permisos específicos para franquear señales que no funcionaban o en indicación de parada".

El sindicato ha apuntado que "buena parte" de los enclavamientos de todas las líneas de MetroValencia y de la red de Tranvía no estuvieron operativos durante esas primeras horas del día. "Es decir, el sistema que controla y gestiona las señales y desvíos en las vías para garantizar la seguridad y eficiencia del tráfico ferroviario sencillamente no funcionaba", ha recalcado.

En dicha jornada, se produjeron retrasos generalizados en todas las líneas y ha relatado que más de 60 trenes acumularon retrasos superiores a los 20 minutos, que "en algunos casos llegaron a alcanzar los 60 y hasta los 75 minutos".

Además, ha agregado que "muchas estaciones permanecieron a oscuras durante varias horas con los paneles informativos inutilizados, y las barreras de algunos pasos a nivel se quedaron abiertas o directamente rotas, a pesar de que los trenes circulaban por todas las líneas, con el consiguiente riesgo para los vehículos y peatones".

Por todo ello, el SIF ha decidido denunciar esta actuación ante la AVSF por lo que, a su juicio, fue "una actuación negligente e irresponsable por parte de la dirección de la empresa pública el pasado 29 de abril".

"La decisión de poner en circulación ese día la mayoría de los trenes y tranvías se tomó a costa de la seguridad de las personas, poniendo en serio riesgo y de forma totalmente innecesaria la vida de viajeros y trabajadores de Metrovalencia. Afortunadamente no tenemos que lamentar incidente alguno. Pero que no la hubiera no quiere decir que la dirección actuara correctamente", ha aseverado.

El sindicato ha señalado que esta situación "demuestra la gran profesionalidad de la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores de MetroValencia".

Además, los responsables del SIF se han mostrado "convencidos de que la dirección de MetroValencia quiso colgarse ese día una medalla ante sus superiores políticos a costa de la seguridad de viajeros y trabajadores" y han recordado que en Barcelona y Madrid el servicio de metro "no se restableció hasta que fueron subsanados todos los problemas generados por el apagón, garantizándose así la seguridad de las personas"; mientras que "en Valencia decidieron justo lo contrario", al poner en marcha el servicio "sin las mínimas garantías de seguridad requeridas".

"Parece que no hayamos aprendido nada de los graves errores del pasado, en una empresa pública que debe lamentar el accidente de metro más grave en la historia de España", han reprochado los responsables del SIF, quienes también han sostenido que la actuación de la dirección de Metrovalencia durante la dana "dejó también mucho que desear".

En este sentido, han lamentado que esperan "unas explicaciones que siempre llegan tarde y mal, y sólo sirven para ocultar la incapacidad, la incompetencia y la irresponsabilidad de una dirección más preocupada por ocultar las carencias de medios y personal que por ofrecer un servicio de transporte público de calidad y seguro".