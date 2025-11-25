Simposio, Rubén Miralles y Llavor, nuevos restaurantes con estrella Michelin en la Comunitat Valenciana

La Guía Michelin mantiene a sus restaurantes tres estrellas y suma tres nuevos establecimientos con una insignia en la Comunitat Valenciana. - GALA GUÍA MICHELIN

Quique Dacosta, que mantiene a su proyecto de Dénia en lo más alto, gana el Mentor Chef Award

VALÈNCIA/MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guía Michelin 2026 suma tres nuevos nombres radicados en la Comunitat Valenciana a la lista de establecimientos con una estrella: Simposio, en San Antonio de Benagéber, Rubén Miralles, en Vinaròs, y Llavor, en Oropesa, según se ha dado a conocer en la gala celebrada este martes en Málaga.

La prestigiosa guía concede una insignia a Simposio, en San Antonio de Benagéber (Valencia), donde el chef Roger Julián descubre, a través de sus menús, "una cocina contemporánea muy vinculada al territorio".

También se lleva la distinción Rubén Millares, en Vinaròs (Castellón), que propone "una cocina actual, de tinte creativo, que viaja por el mundo desde el territorio más cercano".

Y completa el trío de nuevos 'estrellados' valencianos Llavor, en Oropesa del Mar (Castellón). El joven chef Jorge Lengua está al frente de este "moderno restaurante que busca exaltar los sabores castellonenses desde la creatividad y la investigación".

Durante la ceremonia, se ha hecho entrega a Quique Dacosta del Mentor Chef Award, un premio que reconoce "su labor y por su visión de la gastronomía, elevada a la categoría de arte".

Precisamente, el restaurante de Dacosta en Dénia (Alicante) es uno de los que continúa en lo más alto, con tres estrellas Michelin. En esta edición, la guía mantiene en lo más alto del 'Olimpo gastronómico' a los 16 mismos establecimientos de restauración que ya ostentaban esta distinción en 2025, mientras que por otra parte, Cataluña ha sido la más laureada al posicionar a cuatro de los cinco restaurantes en la categoría de dos estrellas.

De este modo, en el selecto club siguen, además de Quique Dacosta, ABaC, con Jordi Cruz, Cocina Hermanos Torres --Javier y Sergio Torres--, Disfrutar (Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas) y Lasarte (Paolo Casagrande y Martín Berasategui) en Barcelona; Akelarre, de Pedro Subijana, y Arzak, de Elena Arzak, en Donostia; Martín Berasategui, en Lasarte (Gipuzkoa); Atrio, la propuesta de Toño Pérez en Cáceres; Casa Marcial por Nacho y Esther Manzano y Jesús Sánchez, en Arriondas (Asturias); Azurmendi (Eneko Atxa), en Larrabetzu (Vizcaya); Aponiente, de Ángel León, en Puerto de Santa María (Cádiz); El Celler de Can Roca, de los hermanos Roca en Girona; DiverXO, de Dabiz Muñoz, en Madrid; Cenador de Amós, de Jesús Sánchez, en Villaverde de Pontones (Cantabria); y Noor (Paco Morales) en Córdoba.

Entre los proyectos con dos estrellas, revalida esta condición Ricard Camarena Restaurant, en València; L'Escaleta (Cocentaina); Bon Amb (Xàbia) y El Poblet, en València.

El grupo de los 'biestrellados' españoles crece con Aleia (Barcelona) con los chefs Paulo Airundo y Rafa de Bedoya; La Boscana (Bellvis, Lleida), que ha recogido el cocinero José Castañé; Mont Bar (Barcelona) con el chef Francisco José Aguado; repite con dos estrellas Michelin el Ramón Freixa Atelier (Madrid) de Ramón Freixa; y también se lleva dos estrellas Michelin el restaurante Enigma (Barcelona) con el chef Albert Adriá al frente de los fogones.