'Simulacro', candidata a los Premios Max, cuestiona los límites entre realidad y ficción en Teatro Off

Simulacro en Sala OFF - SALA OFF

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

¿Qué ocurre cuando estamos tan acostumbrados a representar la vida que olvidamos cómo vivirla de verdad? Esta es una de las preguntas que atraviesa 'Simulacro', el espectáculo de Ion Iraizoz que llega al Teatro Off del 12 al 15 de noviembre. Una pieza candidata al Premio Max a la Autoría Revelación que invita al espectador a cuestionar la frontera entre lo real y lo imaginado.

En escena, dos personas intentan imitar la vida y capturarla a través de una cámara de vídeo. Construyen su propia ficción, un pequeño universo a medida en el que poder ensayar situaciones, anticiparse al futuro y tratar de comprender aquello que les rodea. Buscan una certeza, una revelación, algo inesperado que transforme sus vidas. Sin embargo, entre artificios, representaciones y falsificaciones, parece que han olvidado cómo conseguir que las cosas sucedan de verdad, detalla la sala valenciana.

Con ecos de películas como 'El show de Truman' o de personajes como Vladimir y Estragón, de 'Esperando a Godot', los protagonistas se entretienen en su particular mundo mientras persiguen respuestas que quizá nunca lleguen. Una situación tan absurda como reconocible que conecta con nuestra forma de construir relatos sobre quiénes somos y cómo nos gustaría ser.

La propuesta también destaca por su lenguaje escénico, que incorpora vídeo en directo y recursos cinematográficos para multiplicar los puntos de vista. El público puede elegir entre observar al intérprete en escena o contemplar su réplica en pantalla, jugando así con la percepción y reforzando ese diálogo constante entre realidad y representación.

Escrita y dirigida por Ion Iraizoz, con interpretación del propio Iraizoz y Gloria March, 'Simulacro' propone una experiencia teatral que combina humor, extrañamiento y reflexión. Una invitación a detenernos, mirar nuestro propio simulacro y preguntarnos si todavía sabemos distinguir entre lo que vivimos y lo que simplemente representamos. 'Simulacro' podrá disfrutarse del 12 al 15 de noviembre en Teatro Off (calle Túria 43, València).