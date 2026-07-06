Sindicat d'Estudiants denuncia la "actitud delictiva" de Badenas y anuncia una querella: "Se han cruzado líneas rojas"

Sindicat d'Estudiants denuncia la "actitud delictiva" de Badenas y anuncia una querella - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat d'Estudiants ha denunciado la "actitud delictiva" del concejal de Vox en el Ayuntamiento de València Juanma Badenas tras irrumpir "ilegalmente" en el local de la asociación estudiantil en la ciudad, que ha calificado de "atropello a los derechos y libertades democráticas" y de "fascismo en estado puro", y ha anunciado que interpondrá una querella contra él. "Se han cruzado toda una serie de líneas rojas", ha advertido, al tiempo que ha censurado esta "persecución política con motivos políticos" y ha reclamado su cese y detención.

Así lo han explicado representantes de la entidad, en declaraciones a los medios este lunes frente al consistorio, donde se han concentrado con carteles con los lemas 'En defensa de nuestros derechos democráticos' o 'Esto es fascismo'. A la convocatoria han asistido otros colectivos como FAMPA València, los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical o CGT y los partidos de la oposición en el Ayuntamiento, Compromís y el PSPV.

La concentración se ha producido días después de que el Sindicat denunciara que Badenas irrumpió en su local. La organización explicó que, cuando el pasado viernes algunos integrantes intentaron entrar, se encontraron "con la cerradura rota". Tras acceder al interior y visualizar las cámaras, comprobaron que el edil, "acompañado de otras dos personas", habían "irrumpido ilegalmente y se han dedicado a registrar las instalaciones".

El coordinador del Sindicat en la Comunitat Valenciana, Mario Tercero, ha agradecido en primer lugar las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas y el "gran calor de toda esa solidaridad". "Es una demostración de la indignación que está generando lo que hemos tenido que vivir", ha expuesto.

Dicho esto, ha denunciado que los hechos suponen "un atropello a los derechos democráticos que durante años de lucha hemos conquistado". "Hoy ha sido a nosotros, pero mañana puede ser a cualquier otra entidad que se ponga en primera línea en cualquier lucha que contradiga cualquier planteamiento del PP y Vox. Desde luego, es algo que no vamos a consentir", ha avisado.

"INTENTO RIDÍCULO DE ENCUBRIR"

Ha explicado que el Sindicat dispone de este local desde hace tres años y la cesión del mismo por parte del Ayuntamiento "entra dentro de un programa de colaboración con distintas entidades" mediante una concesión pública. "Si hemos podido tenerlo es porque obtenemos una de las mayores puntuaciones en esa concesión", ha defendido.

Sobre Badenas, ha censurado que el edil de Vox llegara a entrar a su local "a cara destapada con la única intención de grabar un vídeo para sus redes sociales". A su juicio, no es "ninguna casualidad" porque "se ha visto cuál es la manera de actuar de este personaje".

Ha denunciado "este tipo de atropellos a organizaciones juveniles" y ha cargado contra los "discursos de odio". "Estamos hablando de una persecución política con motivos políticos. Quieren ir a por las organizaciones de izquierda", ha sostenido, y se ha preguntado "qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en una sede del PP o Vox". "Ya hablaríamos de detenidos, que ya habría gente acusada de allanamiento y otros delitos", ha deslizado.

"Una persona que es catedrática de Derecho Civil sabe perfectamente todo lo que ha estado incumpliendo y no entendemos que siga ocupando un cargo público. Es más, le encubre el Ayuntamiento hablando de esa supuesta inspección. No entendemos que siga ocupando ese cargo, que se aproveche para llevar a cabo este tipo de actos", ha sostenido.

Y ha advertido: "Si pretenden sembrar miedo, amedrentarnos, que nos echemos para atrás haciendo este tipo de acciones a cara destapada y disfrutando de esa impunidad que le otorga el Ayuntamiento, van listos. Nos van a encontrar de frente".

"COMPORTAMIENTO TOTALMENTE DELICTIVO"

Por su parte, el responsable del gabinete jurídico del Sindicat d'Estudiants, Víctor Taigo, ha asegurado que la actuación de Badenas supone "un allanamiento y un registro sin orden judicial": "Lo han hecho por su cuenta, con grabaciones y puede haber implicado también que tomaran fotografías de datos personales y de actas de la organización. Es decir, puede haber incluso una posible sustracción, ya sea físicamente o a través de fotografías".

"Estamos hablando de un comportamiento totalmente delictivo, gravísimo, que ha llevado a que los compañeros del Sindicat d'Estudiants presentaran el mismo viernes en comisaría una denuncia", ha expuesto.

También ha denunciado que Badenas actuó "de manera premeditada, como nos han confirmado los funcionarios del Ayuntamiento", porque el edil "les dijo que iba a coger la llave y los funcionarios le dijeron que no, que se oponían claramente a que la cogiera porque iba a cometer una ilegalidad". Además, ha acusado a Badenas de haber "utilizado su posición pública como concejal".

Ha criticado los "argumentos surrealistas" del consistorio cuando habla de "una inspección" al citado local y ha remarcado que la Administración, cuando realiza labores de inspección, "debe hacerlo a través de un procedimiento administrativo". "Es decir, que no tiene ni pies ni cabeza", ha resumido, a la vez que ha cargado contra el Ayuntamiento por "seguir encubriendo a este individuo que debe ser cesado inmediatamente por haber tenido una actuación delictiva".

"PUEDEN CON TODO, PASAN POR DONDE QUIEREN"

Por parte de Compromís, la candidata a la Alcaldía, Mónica Oltra, ha señalado que estos hechos son "un acto fundamentalmente político que tiene un objetivo muy claro: mostrar que son omnipotentes, que pueden con todo, que pasan por donde quieren, y generar miedo en la gente democrática que no piensa como ellos". Y ha confiado en que la justicia sea "tan dura" y rápida como con quien "roba gallinas". "A ellos la democracia les sobra", ha criticado sobre Badenas.

Ha argumentado que el Ayuntamiento "no puede ser cómplice" y por eso ha indicado que Compromís ha solicitado el expediente para llegar "hasta las últimas consecuencias, no solo penales, también administrativas". Además, ha afeado a la alcaldesa, María José Catalá, que todavía no haya "condenado los hechos".

Y desde el PSPV, Borja Sanjuan ha rechazado "minimizar lo que significa que un concejal de un gobierno pretendidamente democrático allanara el local de una entidad", ha sostenido que cualquier persona "que haya estudiado mínimo de historia sabe que el fascismo es incompatible con la democracia" y ha anunciado una moción para el próximo pleno municipal con el fin de pedir la reprobación y el cese del edil de Vox. "Lo que ha vulnerado Badenas son derechos fundamentales, civiles y políticos", ha censurado.

Ha instado a Catalá a reprochar políticamente estos hechos: "Tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de todos los vecinos, especialmente de los que no piensan como ella. Y el PP está en clara connivencia con lo que ha hecho Badenas. Le va bien lo que ha hecho, porque es el que pone la cara, el que menos disimula. Cuando un fascista se sienta en una junta de gobierno, en este caso no hay un fascista y 16 concejales, hay 17 fascistas".