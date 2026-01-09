Sindicatos y CEV se muestran "prudentes" ante la nueva financiación y exigen el fondo de nivelación

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente (c), la secretaria general de CCOO-PV, Ana García Alcolea (i), y el secretario general de UGT-PV, Constantino Calero (d), se reúnen con el presidente de la Generalitat - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), UGT PV y CCOO PV se han mostrado "prudentes" este viernes a la hora de analizar la propuesta del Gobierno central para el nuevo sistema de financiación autonómica, al tiempo que han insistido en la necesidad de que se haya un fondo de nivelación hasta que entre en vigor.

Así lo han puesto de manifiesto los dirigentes de las organizaciones sindicales y empresarial, a preguntas de los medios, tras mantener una reunión con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha señalado que es complicado realizar una valoración sin tener por escrito los detalles del modelo y ha advertido que "se puede cometer el error de ir parcela a parcela y acabar sin un modelo global de financiación, que es lo que necesitamos todas las comunidades".

Ana García ha reivindicado que la Comunitat Valenciana se sitúe "en la línea de otras CCAA" y que el sistema "tiene que dotarse de más recursos". Asimismo, ha reclamado que "tiene que haber, mientras se implanta o no ese nuevo modelo de financiación, un fondo de nivelación transitorio, obviamente, hasta que exista ese nuevo modelo", así como "la condonación de la deuda que es fruto de la infrafinanciación, porque, si no, es como iniciar una carrera donde unas CCAA tienen los pies atados".

Igualmente, la secretaria general de CCOO PV ha subrayado que las medidas contra el dumping fiscal deben incluir "algún compromiso de corresponsabilidad fiscal" para que no se generen "agravios" nuevos.

Por su parte, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha señalado la necesidad de ser "prudentes y rigurosos" hasta conocer la propuesta concreta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y se ha reafirmado en las "reivindicaciones fundamentales de la Plataforma per un Finançamet Just.

Calero ha puesto el foco en que los valencianos arrastran una "mochila de 12.000 millones de euros" y que necesita "un fondo de nivelación que nos pemrita afrotnar ese déficit de financiación sin seguir generando deuda", así como la condonación. "A partir de ahí, es evidente que el conjunto de la sociedad valenciana tiene que estar al lado del gobierno valenciano para que la Comunitat Valenciana consigua un nuevo modelo que, como mínimo, nos sitúe en la financiación por habitante ajustado de la media de España".

Finalmente, el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha destacado que "afortunadamente hay una propuesta encima de la mesa, porque hasta ahora no teníamos absolutamente nada", y ha puesto en valor que la propuesta llefa en un momento en el que los agentes y el Consell tienen "un criterio unido de poner los intereses del territorio por encima de los propios". Vicente Lafuente ha exigido "ese fondo de nivelación por lo menos hasta 2027".