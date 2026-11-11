Sindicatos cifran en un 60% el seguimiento de la huelga y llaman a llenar las manifestaciones de la tarde

Momento de la llegada de la marcha desde las Torres de Serrano a la Plaza del Ayuntamiento - ROBE SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han cifrado en un 60 por ciento la media de seguimiento de la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, en la Comunitat Valenciana, que está siendo "desigual" según los sectores productivos pero "masivamente" secundada por la juventud y por aquellas personas con un empleo más precario.

En el caso de infraestructuras como el Puerto de València, ha quedado cerrado al cien por cien solo con operatividad en servicios de urgencias, mientras que en el sector industrial, donde las empresas están sindicalizadas, se ha alcanzado el 70%, según han asegurado la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, y el secretario general de UGT PV, Tino Calero.

Los sindicatos han hecho un llamamiento a secundar masivamente las seis manifestaciones que se celebrarán esta tarde en distintas ciudades de la Comunitat Valenciana para demostrar que la ciudadanía "quiere un cambio de modelo social que proteja fundamentalmente a la clase trabajadora". En esta línea, Beatriu Cardona, de Intersindical, ha reclamado que quien no haya secundado la huelga "aún está a tiempo de hacer historia este 11 de noviembre" sumándose a las manifestaciones de la tarde.

Así lo han señalado junto con representantes de sindicatos como COS, CGT, CNT y los movimientos de vivienda como la PAH, el Sindicat de Llogateres, Sindicat de l'Habitatge y Entrebarris, tras la marcha que ha salido desde las Torres de Serrano y ha confluido en la Plaza del Ayuntamiento de València donde han expuesto sus reivindicaciones en atención a los medios.

Una vez en la plaza, los participantes se han unido en el grito de "Vergonya, vaga, vaga, vaga general" ("Vergüenza, huelga, huelga, huelga general"); "Que visca la lluita de la clase obrera" ("Que viva la lucha de la clase obrera"); "Que no, que no pot ser, gent sense casa i casa sense gent ("Que no, que no puede ser, gente sin casa y casa sin gente")"; "Gobierne quien gobierne los derechos se defienden"; "De norte sur de este oeste la lucha sigue, cueste lo que cueste" o "Boti boti boti fons voltor el que no boti" ("bote, bote, bote, fondo buitre el que no vote").

Por parte de CGT, José Antonio Lafuente, secretario general de CGT del País Valencià y Murcia, ha valorado que el cambio estructural "está construyéndose aquí, entre toda la comunidad" y ha querido poner en el centro de la protesta a "las mujeres, a los sectores feminizados, a los sectores que están preocupados por los cuidados, por poner la vida en el centro". "Esperamos desde CGT que esto no sea el final de la historia. Esto es un proceso que tenemos que construir entre todas", ha pedido.

Desde la CNT, su portavoz, Antonio Ruiz, ha calificado de "histórica" la jornada porque los movimientos sociales se han unido a los sindicatos de clase y laborales "para plantear una huelga general que ha desbordado cualquier tipo de previsión y que se ha extendido por todos los barrios de la ciudad, por todas las comarcas, por todos los pueblos", al tiempo que ha destacado el "importante descenso del consumo eléctrico, en torno al 7-10%", que acredita que el seguimiento "tiene cierto impacto" en diferentes sectores de la producción.

IDENTIFICACIONES Y DETENCIONES

Imma Milán, de la Coordinadora Obrera Sindical, ha lamentado la cifra de "la represión" durante las acciones de los piquetes y a lo largo de la mañana, con personas detenidas en València y Alicante. A su juicio, la huelga "no hace más que constatar una movilización que es eminentemente popular, que ha estado constituida desde los barrios", ha defendido.

En esta línea, Júlia Sendra, del Sindicat d'Habitatge de València, ha cifrado en "centenares" las identificaciones que ha realizado la Policía y ha pedido la "inmediata" libertad de los detenidos que "estaban ejercitando su derecho a la protesta" en el marco de la huelga.

Desde Entrebarris, Iker Gallego ha valorado que desde los distintos distritos de València, con los cortes de los accesos y paralización de la circulación y con los piquetes en los barrios, han podido "desplegar toda esta potencia distribuida por toda la ciudad para poder comunicar toda la fuerza de la huelga", que califica de "éxito" y de la que destaca la "alianza" entre sindicatos y organizaciones de lucha por la vivienda.

La portavoz del Sindicat de Llogateres de Valencia, Andrea Leixos, ha recalcado que en esta jornada están "escribiendo la historia" porque "hace casi 15 años que no se celebraba una huelga general, unitaria" y porque ha unido a los movimientos sociales por la vivienda y sindicatos laborales que "vamos juntos de la mano para defender lo que es nuestro".

Por parte de la PAH, su portavoz, José Luis González, ha recalcado que plAntean unas reivindicaciones como "exigencias ineludibles y mínmas" que ha augurado que hoy se conseguirán.