Los sindicatos cifran en el 60% el seguimiento de la huelga en la provincia de Castellón - EUROPA PRESS

Denuncian identificaciones de piquetes informativos y una detención

CASTELLÓ, 11 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Los sindicatos han cifrado en el 60 por ciento el seguimiento de la huelga en la provincia de Castellón, y han señalado que la jornada se está desarrollando con normalidad, a excepción de algunas identificaciones de personas que formaban parte de piquetes informativos y de una detención por parte de la Policía Nacional en la zona de un centro comercial.

El secretario general de CCOO Comarques del Nord, Albert Fernández, ha apuntado que el seguimiento de la huelga en transporte público ha sido superior al 75 por ciento; en transporte de mercancías, del 50%; en Correos, del 70 %; en servicios sociales y centros residenciales se ha situado sobre un 90%; en ayuntamientos, 20 por ciento; en la Administración General el Estado, 20%; y en sanidad, sobre el 80%.

Vicente Chiva, secretario general de UGT en Castellón, ha indicado que el 40% de la industria está secundando la huelga, aunque ha aclarado que en metal puede ser mayor el seguimiento y en cerámica menos. "Lo importante es que hoy los trabajadores tienen que demostrar que necesitamos una vivienda en unos precios asequibles y unos salarios adecuados a lo que tenemos que pagar, y unas pensiones que nos las aseguren, y que no vayan diciendo la derecha y la ultraderecha que las van a recortar, y esa tranquilidad la tenemos con la gente en la calle luchando por todo", ha dicho.

Así mismo, ha señalado que los datos proporcionados por ASCER en cuanto al seguimiento de la huelga en el sector cerámico, que ha situado en el 1,18%, son "irrisorios", pero "viniendo de donde vienen no me extraña nada", ha añadido. Enric Cuevas, de CNT Castellón, ha explicado que su sindicato ha participado en el piquete informativo del Mercado de Abastos, "que se ha desarrollado con normalidad", aunque ha denunciado que se han llevado a cabo cargas policiales e identificación de piquetes en algunos lugares como la UJI.

David Bueso, de la Coordinadora Obrera Sindical, ha subrayado, así mismo, que se ha producido una carga policial en un centro comercial con una detención, "impidiendo el normal funcionamiento de un piquete informativo que no hace otra cosa que ejercer el derecho a huelga y a informar sobre la misma".

"Las exigencias de un movimiento verdaderamente combativo no son asumibles por el Estado y sus fuerzas represivas, que cargan contra el uso del derecho a hacer huelga y de informar sobre ella", ha lamentado.

Pau Pons, portavoz de la Intersindical Valenciana en Castellón, ha afirmado que el personal de educación ha demostrado "más que de sobra" durante el pasado curso lo que es luchar en la calle "y la victoria fue total, igual que hoy".

Finalmente, Francesc Gómez de CGT Castellón, ha valorado "positivamente" la jornada de huelga, y ha denunciado también identificación de compañeros "para dificultar la labor de los piquetes informativos".