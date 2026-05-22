Sindicatos de la concertada convocan paros parciales en junio en la Comunitat ante falta de "compromisos" de Educación

Imagen de una protesta de sindicatos de la concertada - FSIE

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales FSIE, USOCV, CCOO-PV, UGT Servicios Públicos y STEPV-IV, representativas del sector de la enseñanza privada concertada, han convocado huelgas parciales y nuevas movilizaciones para el mes de junio --en tres jornadas-- tras "meses de reuniones sin avances reales ni compromisos concretos" por parte de la Conselleria de Educación.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han reprochado la "falta de voluntad negociadora" y "los continuos incumplimientos de la Conselleria de Educación". "Basta ya", aseguran, y afirman que los trabajadores de la enseñanza concertada "no pueden seguir soportando la precarización de las condiciones laborales ni el abandono institucional del sector". Por ello, convocan huelga en todos los centros concertados de la Comunitat Valenciana los días 3, 10 y 17 de junio.

Las organizaciones sindicales exigen "la implantación inmediata de la jubilación parcial del profesorado en pago delegado, la revisión y mejora de la dotación horaria de las plantillas en pago delegado y personal complementario", así como "la negociación de una nueva orden de pago delegado que garantice derechos laborales dignos y actualizados".

La huelga, remarcan, se desarrollará "respetando los servicios mínimos establecidos", con paros de una hora al inicio de la jornada laboral en las franjas de 8.00 a 10.30 horas. Según apuntan, el objetivo es facilitar la participación de todo el profesorado y del personal de administración y servicios (PAS), "haciendo visible el malestar generalizado existente en el sector".

A su parecer, "la unidad sindical es hoy más necesaria que nunca", ya que "solo con la movilización colectiva" podrán conseguir unas condiciones laborales "dignas, estables y justas para todos". Por todo ello, hacen un llamamiento a la participación "masiva" en este paro.

El sindicato mayoritario, FSIE, ha explicado en otro comunicado que, paralelamente a las huelgas, tendrán lugar nuevas movilizaciones: el 10 de junio, de 9.30 a 10.30 horas, frente a la Conselleria de Hacienda; y el 17 de junio, en el mismo horario, ante Les Corts Valencianes.

Asimismo, el 17 de junio tendrá lugar una concentración simultánea de la enseñanza concertada a las 18.00 horas en las tres provincias --Castellón, Valencia y Alicante-- aunque las ubicaciones están "todavía pendientes de concretar".

FSIE-CV lamenta que, "pese a las movilizaciones celebradas durante el mes de abril y al creciente malestar existente en los centros educativos", la Administración autonómica "continúe sin ofrecer soluciones concretas ni compromisos efectivos para desbloquear la negociación".

"NO SE PRODUCEN AVANCES REALES"

Como ejemplo de esta situación, el sindicato señala las dos últimas reuniones mantenidas con la Administración: la Comisión sobre jubilación parcial celebrada el pasado 20 de mayo y la reunión del 8 de mayo con la consellera de Educación, Carmen Ortí. "Ni una ni otra nos han dado respuesta a las necesidades urgentes. Estamos muy decepcionados porque, una vez más, no se producen avances reales y seguimos sin compromisos para miles de profesionales, centros, familias y alumnado de la enseñanza concertada", ha afeado el secretario autonómico de FSIE-CV, Vicente Cabanes.

Desde FSIE-CV subrayan que las organizaciones sindicales "llevan meses reclamando" el cumplimiento del calendario de negociación acordado el pasado diciembre de 2025, y exigiendo avances en cuestiones como "la jubilación parcial, mejoras en la FP Dual, plantillas CEE concertados, plantillas Formación Profesional y la modificación orden de pago delegado (régimen de sustituciones, disfrute de permisos, contratación, etc.)".

En relación con la jubilación parcial, el sindicato mayoritario indica que la Administración propone financiar un máximo de 200 horas anuales para toda la Comunitat Valenciana, frente a las 1.600 horas anuales que serían necesarias. Respecto a las plantillas de los centros específicos de educación especial concertados, si bien la Conselleria introdujo el asunto en el orden del día de una reunión, "no ofreció una sola mejora para este colectivo, desatendiendo todas y cada una de las propuestas y reivindicaciones sobre estos centros y sus profesionales".

Del resto de asuntos calendarizados, acusan a la Conselleria de haber "desoído sus propios compromisos" y "ni siquiera formar parte de una reunión negociadora".

FSIE-CV también reclama la reducción de la carga lectiva "en igualdad con todo el sistema público". Según asevera el sindicato, la concertada mantiene 25 horas lectivas frente a las 23 de Infantil y Primaria y las 18 de Secundaria en la pública.

Y avisa: "Si la Conselleria de Educación no cumple sus compromisos y no se resuelven las cuestiones preacordadas y calendarizadas, no es posible avanzar con las reivindicaciones que, a juicio de FSIE-CV, han de afrontarse en esta legislatura y que, como mínimo, han de abordar las plantillas del resto de etapas y niveles educativos, desde EI a Bachillerato; un acuerdo autonómico de reducción de carga lectiva; mejoras retributivas de aplicación directa a PAS y personal complementario; sexenios y recursos humanos y materiales para la inclusión educativa".

Para el sindicato mayoritario, es "urgente la actualización de la normativa que regula los centros de Educación Infantil, mediante la negociación de un nuevo decreto que adapte autorizaciones, instalaciones, ratios y profesorado a las necesidades actuales del alumnado, así como la financiación del coste real del puesto escolar en los centros privados de 0 a 3 años y su inclusión en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat".