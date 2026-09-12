Sindicatos critican el "desastre" del inicio de las oposiciones a maestros y piden explicaciones por los retrasos

Oposiciones al cuerpo de maestros en la Comunitat Valenciana. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos docentes han calificado de "desastre" el inicio, este sábado, de las oposiciones al cuerpo de maestros en la Comunitat Valenciana por las incidencias que han causado retrasos en las pruebas y exigen explicaciones a la administración educativa.

Desde la Conselleria de Educación han informado de que en València ha habido un accidente de tráfico a primera hora de la mañana que ha conllevado que el llamamiento para comprobar la identidad de los aspirantes "en vez de empezar a las 9, ha sido a las 9 y cuarto", si bien "el examen ha empezado a su hora". "Hemos querido dar tiempo a todos los opositores que estaban en el atasco de que llegaran sin problemas y se pudieran examinar", han recalcado las mismas fuentes, que han precisado de "una hora y media de retraso" en tres tribunales de Alicante "porque han tardado más en hacer el llamamiento". Por tanto, de 72 tribunales en total, "retraso en tres", han zanjado.

Por su parte, STEPV ha tildado de "desastre" el inicio de las oposiciones, que "han empezado con horas de retraso por la falta de planificación de la Conselleria y los pocos tribunales que han nombrado para miles de aspirantes". Además, ha anunciado que está ya preparando una reclamación.

"Imposible empezar en la hora prevista por las colas para entrar en el llamamiento individual de cada una", ha descrito la organización sindical, que ha culpado a la administración por "castigar de nuevo al profesorado interino y al que intenta acceder a la enseñanza por primera vez".

Por su parte, CCOOPV Educació exige a Educación explicaciones por lo sucedido y cuestiona un calendario que aplaza hasta septiembre de 2027 la incorporación de las personas seleccionadas. Esta entidad reclama medidas antes de la próxima prueba y una evaluación del calendario que tenga en cuenta el personal aspirante y los tribunales.

"EL MISMO RIGOR"

Las personas que aspiran en una plaza docente "tienen que cumplir plazos, acreditar requisitos y demostrar sus conocimientos bajo una presión considerable", por lo que CCOO insta a la Conselleria a mantener "el mismo rigor en la organización del proceso".

El sindicato pide un informe por sedes que permita comprobar los horarios efectivos, el tiempo de realización de los ejercicios y el cumplimiento de las adaptaciones autorizadas. También exige que se documenten y se atiendan las incidencias individuales. La administración "tiene que poder explicar qué ha pasado y acreditar que se han preservado las garantías del procedimiento", aseveran.

En este sentido, añaden que esta investigación debe examinar la planificación, los recursos disponibles y la coordinación entre sedes. "Señalar los tribunales donde se produce una demora no explica, por sí mismo, qué la ha provocado. El profesorado que los integra necesita instrucciones claras, personal de apoyo y bastante medianos para asumir una responsabilidad decisiva en el futuro profesional de miles de personas", concluyen.