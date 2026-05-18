Sindicatos denuncian que Educación realiza despidos de profesores expertos de FP y "degrada la calidad" de la enseñanza

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación, a 11 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

UGT, CCOO, STEPV y CSO han denunciado que la Conselleria de Educación ha activado un mecanismo "disfrazado de planificación" con el que está llevando a cabo despidos de personal experto en Formación Profesional (FP), "eliminando profesionales y degradando la calidad de estas enseñanzas".

Los sindicatos han explicado que, tras la huelga indefinida del profesorado experto de FP y especialista de Enseñanzas de Régimen Especial (ERE) que se inició el 3 de noviembre de 2025 y se prolongó hasta el 9 de diciembre de 2025, los sindicatos llegaron a acuerdos con la Conselleria de Educación para asegurar la estabilidad de los expertos y especialistas.

Así, según han recordado en un comunicado conjunto que coincide además con la actual huelga educativa indefinida iniciada el 11 de mayo, se pactó entonces que los profesores fueran contratados de manera indefinida para cubrir los módulos específicos de los ciclos de FP y ERE, donde se necesitan expertos y especialistas del sector con experiencia profesional previa.

También se acordó recuperar las condiciones de trabajo que se habían perdido con el nuevo decreto 97/2025 de 25 de junio, con el que se recortaban un 41 por ciento los salarios.

Este proceso selectivo y las negociaciones posteriores generaron incorporaciones tardías de los expertos a las aulas, "dejando así a cientos de alumnos sin clase durante muchos meses, y al profesorado experto en una situación laboral y personal vulnerable", han expuesto los sindicatos. En el acuerdo se justificaba la necesidad de contar con la experiencia de este tipo de profesionales y su capacidad para conectar al alumnado con el mundo laboral. Las contrataciones condicionadas a la continuidad del módulo en el centro educativo.

Cinco meses después, los sindicatos han denunciado "con sorpresa y desesperación" los primeros despidos de personal experto "sin justificación alguna, ya que los ciclos para los que fueron contratados seguirán activos durante el curso 26/27".

Los centros educativos van a asignar los módulos que impartían a profesores del cuerpo de secundaria que, "en muchas ocasiones, carecen de experiencia profesional en el sector productivo, por lo que se privará al alumnado de la capacidad que tiene este colectivo de conectarles y formarles para el mundo laboral", han lamentado.

"MECANISMO DELIBERADO PARA DESTRUIR EMPLEO"

Por todo ello, UGT, CCOO, STEPV y CSO denuncian públicamente a la Conselleria de Educación por "implantar un sistema que, bajo apariencia técnica y de reorganización, permite despedir a personal experto de FP, recientemente contratado, de forma silenciosa, centro a centro, planificada y encubierta, recortando profesorado experto bajo la excusa de contar con profesorado del sistema para impartir esas enseñanzas especializadas".

"Los sindicatos docentes somos tajantes y rotundos: estamos ante un mecanismo deliberado para destruir empleo y despedir injustificadamente al profesorado experto y la Conselleria de Educación tiene que rectificar", han reclamado.

Los sindicatos han calificado de "perverso y planificado" el procedimiento puesto en marcha en las instrucciones de 31/03/2026 dictadas por el director general de Personal Docente para organizar y planificar el próximo curso 26/27 en los IES y otros centros. En concreto, han explicado que en su apartado 10 introducen un mecanismo para extinguir los puestos de trabajo del profesorado experto.

El procedimiento se inicia con la "revisión" de la inspección educativa en los centros docentes, que "prepara un informe que justifica la eliminación de esta docencia especializada y que es la base para justificar la eliminación de los puestos de trabajo especializado y el despido del profesorado experto que los ocupa", han descrito las organizaciones sindicales.

Por tanto, han apuntado, "la posibilidad explícita de 'reducir el número de puestos o de horas' no es una opción técnica, sino una vía directa para ejecutar despidos y recortes de jornada y salario, precarizando las condiciones de trabajo del profesorado experto y especialista".

"DEGRADAR LA CALIDAD DE LA FP"

Los sindicatos docentes han denunciado que "se está señalando directamente" al personal experto del sector productivo y el profesorado especialista, que "enriquecen los aprendizajes y las enseñanzas profesionalizadoras que precisa la ciudadanía valenciana

"Para nosotros, el objetivo es claro: sustituir perfiles cualificados por opciones más baratas y generalistas, sin cualificación ni especializacion, aunque ello suponga degradar la calidad de la FP y de las enseñazas profesionalizadoras", han lamentado.

Por ello, han instado a la Conselleria de Educación a rectificar y la han acusado de "utilizar a la inspección educativa como instrumento para legitimar decisiones políticas de recorte".

"No debe ser la inspección educativa quién determine, siguiendo criterios políticos y desde fuera de los centros, las necesidades y recursos humanos y materiales que precisan los centros educativos. Esta determinación de necesidades debe ser una acción planificada y organizada desde las direcciones de los centros educativos, con el consenso y aprobacion de la comunidad educativa", han defendido.

Los sindicatos docentes UGT, CCOO, STEPV y CSO han advertido de que "estas medidas rompen el modelo de FP vinculado al mundo laboral, eliminando precisamente a quienes aportan experiencia real en las aulas". "Esto no es una consecuencia colateral, es una decisión consciente que empobrecen nuestras enseñanzas profesionalizadoras. La Conselleria debe rectificar y así se lo exigimos", han zanjado.