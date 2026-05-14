Sindicatos dicen que el acuerdo con Educación "aún está lejos" y exigen incluir los salarios en la reunión del lunes

Protesta del sector educativo frente a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a 14 de mayo de 2026, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes que han convocado la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana advierten de que el entendimiento con la Conselleria de Educación "aún está lejos", ya que el preacuerdo que ha llevado la administración a la reunión de hoy jueves no recoge sus reivindicaciones "ni al 50%".

Entre otras cuestiones, el documento no incluye ninguna propuesta de subida salarial, un tema que las organizaciones sindicales exigen que esté concretado en la nueva mesa de negociación a la que ambas partes se han emplazado para el próximo lunes, 18 de mayo. "Si no, no hace falta que nos llamen", remarcan.

Por tanto, han recalcado los representantes sindicales, la huelga del profesorado sigue en pie, así como todas las acciones reivindicativas programadas, como la "gran manifestación unitaria" prevista para este viernes en València.

Los convocantes --STEPV, CSIF, CCOO y UGT-- han coincidido al término de la reunión, que se ha prolongado durante más de cuatro horas, en subrayar el éxito de "la presión en los centros y en las calles". "Ha hecho que nos sentemos hoy, finalmente, con una propuesta de casi todos los temas, y que el lunes que continuemos negociando. Por lo tanto, sí que estamos consiguiendo que, al menos, se sienten a escucharnos, de forma insuficiente aún, pero ya tenemos encarrilada una negociación que veremos cómo acaba", ha comentado el portavoz del sindicato mayoritario STEPV, Marc Candela.

Por su parte, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha justificado la no inclusión de los salarios en este encuentro en que ya se había tratado en una mesa anterior --cuando la Generalitat ofreció una subida progresiva en tres años de 75 euros al mes--, que generó "fricciones" y que los sindicatos "han afirmado que no era la cuestión más importante".

En todo caso, se ha comprometido a trabajar durante este fin de semana junto a su equipo para intentar que "sea lo más completo posible".