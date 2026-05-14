El PP ante el mantenimiento de la huelga docente: "Al parecer, el dinero sí es la excusa para dinamitar el fin de curso"

Imagen de la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó. - JOS� CU�LLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, ha defendido que la Conselleria de Educación "ha vuelto a demostrar su voluntad de diálogo y acuerdo sentándose de nuevo con los representantes sindicales", pero ha lamentado que estos "han preferido prolongar el conflicto": "Al parecer, el dinero sí que es la excusa de los sindicatos para dinamitar el fin de curso".

En un comunicado, ha resaltado que el Consell "lleva 29 reuniones con los sindicatos desde septiembre, lo que desmonta el relato de quienes intentan presentar a la Generalitat como una administración cerrada al diálogo". "Nunca antes había existido una negociación tan constante y abierta, por eso desde el PPCV hacemos una llamada al entendimiento por el bien de los estudiantes", ha reivindicado.

Los sindicatos que han convocado la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria han advertido este jueves, tras una reunión con la Conselleria, de que el entendimiento con Educación "aún está lejos", ya que el preacuerdo que ha llevado la administración a la reunión no recoge sus reivindicaciones "ni al 50%".

La diputada 'popular' ha defendido que la propuesta presentada por la Conselleria incluye "avances reales en cuestiones fundamentales para el sistema educativo valenciano y el bienestar de los docentes", como la reducción progresiva de ratios, el refuerzo de la inclusión educativa con 36 nuevas aulas UECO, la simplificación burocrática, la mejora de la formación docente o nuevas medidas contra la despoblación escolar.

Asimismo, ha destacado que el Consell está haciendo "el mayor esfuerzo educativo de los últimos años, con más de 8.000 docentes incorporados en la legislatura, una inversión anual récord, y el mayor plan de infraestructuras educativas de la historia reciente". "Solo en reconstrucción escolar tras la dana la Generalitat está asumiendo en solitario cerca de 170 millones de euros mientras el Gobierno de España sigue desaparecido", ha incidido.

Beatriz Gascó ha garantizado que la Conselleria "mantiene abierta la negociación, en la que estaría incluida la propuesta para avanzar en mejoras salariales". "Algo que, durante los ocho años del Botànic, PSPV y Compromís rechazaron hasta cinco veces", ha insistido.

Así, ha mostrado el "apoyo absoluto" del PPCV con a los docentes "que cada día levantan el sistema educativo en sus aulas": "Nuestro apoyo a los profesores es absoluto y precisamente por ellos hemos puesto sobre la mesa mejoras que los sindicatos están bloqueando; no se puede confundir la cerrazón de las siglas sindicales con el sentir de unos profesionales que lo que quieren es trabajar con mejores condiciones, menos burocracia y estabilidad".

Por último, ha pedido "responsabilidad" a los sindicatos para "evitar que el conflicto perjudique al alumnado valenciano". "Más de 30.000 estudiantes se juegan en pocas semanas el acceso a la universidad. Tienen derecho a examinarse y terminar el curso con normalidad y garantías", ha advertido.