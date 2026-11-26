Archivo - Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación, a 11 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes STEPV, CCOO y UGT han decidido aplazar las manifestaciones previstas para este sábado en València y Alicante al próximo 12 de diciembre. La decisión se ha llevado a cabo, según han explicado en un comunicado, "ante la prohibición de la manifestación en Castellón" y "tras consultar a las entidades, asambleas y personal educativo".

En concreto, la Junta Electoral Provincial de Castellón rechazó este martes la solicitud para que se celebrara este mismo sábado, 28 de noviembre, --jornada de reflexión antes de las elecciones generales-- en la capital de la Plana una manifestación 'Per un ensenyament públic, de qualitat, lliure i en valencià (Por una enseñanza pública, de calidad, libre y en valenciano)'.

Los sindicatos aseveran que, "desde el primer momento, la jornada del 28N estaba concebida como un espacio para que la comunidad educativa se pudiera manifestar en todo el territorio desde las tres ciudades más importantes" de la Comunitat Valenciana. "Al no ser posible en una de ellas, hemos decidido apostar por sumar los esfuerzos para la manifestación ya programada del 12D: No cancelamos, aplazamos", aclaran.

Asimismo, recuerdan que este sábado hay prevista una concentración convocada por entidades sociales bajo el lema 'Mazón a presó', en contra del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, tragedia que causó 234 fallecidos.

QUEJA DE UGT

Antes de este anuncio conjunto, UGT Serveis Públics PV había anunciado la presentació de una queja ante la Junta Electoral Provincial de Castelló para expresar "su más absoluta disconformidad" con el acuerdo del organismo del pasado 20 de noviembre por el que se prohibía la manifestación en la jornada de reflexión.

El sindicato considera que esa decisión de la Junta era "arbitraria y vulnera gravemente la libertad sindical y el derecho fundamental de manifestación", por lo que instaba al organismo a reconsiderar su postura, una petición que resultó "desatendida", según informaba en un comunicado.

Para UGT, "lo más llamativo" de la resolución de la Junta Electoral de Castelló es que los órganos homólogos en València y Alicante han autorizado "con total normalidad" las mismas movilizaciones para la misma jornada del 28 de noviembre, pese a haber sido registradas por otras organizaciones sindicales cuyas legítimas afinidades ideológicas no se cuestionan.

"Que solo en Castelló se haya activado un filtro político contra las siglas de UGT deja en evidencia una diferencia de criterios inasumible", recalca la entidad.