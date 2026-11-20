Comparecencia ante los medios de comunicación de sindicatos y entidades este viernes en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y entidades de Alicante han avanzado este viernes que están trabajando en llevar ante los tribunales "la represión policial desmesurada" que, según han denunciado, hubo durante el transcurso de concentraciones y manifestaciones durante la huelga general por la vivienda y por unos salarios dignos del pasado 11 de noviembre.

En declaraciones a los medios de comunicación en la plaza de La Montañeta, el portavoz del Sindicato de Vivienda Zona Norte, David Yáñez, ha criticado que hubo "represión policial desmesurada" y "desproporcionada" hacia las organizaciones que realizaron piquetes.

Asimismo, ha apuntado que, durante la jornada de huelga, la represión aumentó "a lo largo de la noche". De esta manera, ha afirmado que consiguieron parar "durante un tiempo" la salida de autobuses, hasta que partieron hacia las instalaciones de Amazon, donde les desmovilizaron de una forma "un poco más violenta".

En este punto, se trasladaron a la zona de autobuses de Alicante, donde realizaron una "sentada" y los agentes comenzaron a identificarlos. "Empezó a escalar un poco más lo que es la violencia, nos empezaron a quitar todo el material que nosotros teníamos de la huelga", ha aseverado.

Yáñez ha subrayado que, a partir de ahí, comenzaron los piquetes "informativos" en las carreteras: "Sufrimos una represión desmesurada, desproporcionada, es decir, la Policía, sin mediar palabra, cargó".

En este momento, de acuerdo con el portavoz del Sindicato de Vivienda Zona Norte, los "vejaron" e incluso detuvieron a alguno de los manifestantes. Además, ha alertado de que "hay gente que no puede hacer huelga" porque "no puede parar su trabajo" y ha remarcado que "eso es un problema sistémico".

Respecto a la huelga realizada en el contexto de las próximas elecciones generales el 29 de noviembre, Yáñez ha indicado que "el decreto Maricarmen sale por presión social, no sale de voluntad política", al tiempo que ha acusado a CCOO y UGT de quedarse "lejos" en los momentos de "represión".

IDENTIFICACIONES

Por su parte, Natalia García, en representación de la Confederación Anarcosindicalista, ha afirmado que hubo "29 identificaciones", "once partes de lesiones", y "dos personas detenidas". "Este es el resumen de la represión en la huelga general de Alicante", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "se limitó el derecho a huelga" tanto "por los servicios mínimos" como "por la actuación policial".

"Esta represión no la vemos solo el día de la huelga, la vemos durante todo el año hacia los movimientos sociales, lo hemos visto esta semana con la actuación de la Policía también ante el conflicto que se dio con los sindicatos de vivienda y las empresas de desocupación. Vimos cómo su actuación fue proteger a las empresas de desocupación, desprotegernos a nosotras y no solo desprotegernos, sino identificarnos y criminalizarnos", ha agregado.

García ha instado al subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, a que "se ponga en contacto" con las entidades "para hablar de la actuación de su Policía Nacional en la ciudad de Alicante", ha señalado.

"Lo que no puede ser es que haya un conflicto abierto con agresiones manifiestas, porque se han visto los vídeos, y que la Policía Nacional coja y se vaya con las dos partes implicadas en el conflicto allí. No puede ser. Y esta represión es la misma represión de la huelga, es la misma represión de los desahucios y es la misma represión que sufrimos la clase trabajadora todos los días cuando intentamos defender nuestros derechos", ha resaltado.

"MÁS ORGANIZACIÓN Y MÁS LUCHA"

De otro lado, Alejandro Román, miembro del Sindicato de Inquilinas, ha aseverado que "ante la represión" hace falta "más organización y más lucha". "Se nos decía que esta huelga era a favor del Gobierno. Sin embargo, fue la Policía de ese mismo Gobierno quien cargó contra las trabajadoras que defendían sus derechos", ha añadido.

Igualmente, Román ha avanzado que, "junto al Sindicato de Vivienda de Carolinas, el Sindicato de Vivienda Zona Norte y otros colectivos", están trabajando "para llevar estas agresiones ante los tribunales y exigir responsabilidades".

"Exigimos también la derogación inmediata de la ley Mordaza, una promesa electoral incumplida que sigue proporcionando herramientas para criminalizar y perseguir la protesta social. Asimismo, denunciamos el uso de la prisión preventiva contra las compañeras de Castellón y Barcelona. La protesta no justifica la privación de libertad", ha sentenciado el representante del Sindicato de Inquilinas.

"Frente a esta represión, anunciamos una caja de resistencia estatal, impulsada desde la Confederación Sindical Inquilina, en colaboración con todo el movimiento de vivienda, para recaudar fondos y afrontar los gastos derivados de la represión y la defensa jurídica. Hacemos un llamamiento a todas las personas y organizaciones solidarias a contribuir. Necesitamos que nadie tenga que enfrentarse a la represión en soledad", ha añadido.

SITUACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

Román ha añadido que, en Alicante, el Sindicato de Inquilinas participará este sábado "en la manifestación feminista", a las 19.00 horas en la plaza de Calvo Sotelo, "porque la crisis de la vivienda también es violencia machista". "Muchas mujeres no pueden emanciparse de sus agresores porque no pueden permitirse un alquiler. Que lo tengan claro, no nos van a intimidar ni nos van a detener", ha zanjado.

Finalmente, Héctor García, representante de la CGT en la sección de enseñanza, ha dicho que comunicaron las movilizaciones a Subdelegación del Gobierno, que "rechazó el poder hacer ocupación de la vía pública" y les "confinó a las aceras". "No nos dejó ni siquiera un carril para hacer la manifestación. Todo esto a raíz de un informe del Ayuntamiento en el que decía que podían haber desórdenes públicos", ha sostenido.

"Intentamos una ocupación pacífica de la vía pública igual exactamente que hicimos los docentes durante la huelga de mayo durante todos los días que hicimos ocupaciones de la vía pública y no hubo ningún problema de ningún tipo, se nos dejó, se nos permitió, y me parece curioso que en este miércoles se dieran estos casos de represión policial", ha añadido.

Según García, es "bastante curioso" que "los peores episodios de cargas se dieran justamente" en la zona de la Universidad de Alicante (UA), "a estudiantes que no están representados sindicalmente de ninguna manera", mientras que hacia "los profesores también hubo episodios de violencia, pero desde luego las actuaciones policiales fueron mucho menos agresivas", ha manifestado, para luego señalar que, "aún así, hubo agresividad también en todos los sitios e identificaciones".

"Creo que existe una intencionalidad por parte de las fuerzas del Estado, podríamos decir, en querer radicalizar la respuesta provocando la violencia y de esta manera", ha enfatizado el representante.

EDUCACIÓN PÚBLICA

Sobre la educación pública de la Comunitat Valenciana, el representante de la CGT ha afirmado que "las manifestaciones y concentraciones se van a redoblar para redoblar la presión a Consellería" y que volverán "a las huelgas después de Navidad". "Ahora estamos organizándonos, aumentando las cajas de resistencia y [...] preparándonos para lo que viene", ha zanjado.