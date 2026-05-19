Sindicatos entran a la negociación con Educación "con más fuerza" y esperan que la Generalitat "se estire un poco más"

Nueva jornada de protestas ante la Conselleria de Educación. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y los sindicatos docentes se vuelven a sentar este martes para intentar llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida que se desarrolla en la enseñanza pública valenciana desde el pasado 11 de mayo. Los representantes sindicales han entrado al encuentro "con más fuerza" y esperanzados en poder lograr que la administración introduzca alguna mejora respecto a la última oferta presentada esta madrugada. "Queremos que se estire un poco más".

Ambas partes iniciaron en la tarde de ayer lunes un encuentro que finalizó sobre las dos y media de la madrugada del martes y en el que la Conselleria puso sobre el tapete una nueva oferta con varios puntos, entre ellos una subida salarial de 200 euros brutos al mes en el complemento autonómico que se aplicaría de forma progresiva hasta 2028.

En los momentos previos a la reunión, que ha comenzado hoy a las 14.20 horas, Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV --sindicato mayoritario y uno de los convocantes de la huelga junto a CSIF, CCOO y UGT, mientras que ANPE ha apoyado el paro-- ha confirmado que van a plantear mejoras y que esperan que se admitan para obtener "un documento mínimo aceptable que el profesorado pueda avalar y se firme un acuerdo".

"Ahora falta eso, que se estire un poco más la Conselleria, porque quedan flecos y propuestas que de momento no aceptamos. A partir de ahí ya veremos qué pasa", ha señalado.

Entre estos "flecos muy importantes", Candela ha resaltado las plantillas docentes, la bajada de ratios y la cuestión del valenciano, ya que este sindicato es contrario a la Ley de Libertad Educativa.

En cuanto a las retribuciones, intentarán "ver si conseguimos algo más". "Al final es la gente la que ha de decidir si esos 200 euros es algo satisfactorio o no. Vamos a intentar apretar un poco más, porque no es lo que queremos, pero bueno, ya veremos lo que dice la gente", ha puntualizado.

En todo caso, STEPV estudia ya fórmulas para consultar, a partir de mañana, el resultado de la negociación. "Queremos que la inmensa mayoría de profesorado que ha hecho huelga conteste esa consulta y, a partir de ahí, analizar los resultados y tomar decisiones".

"Ahora entramos con más fuerza que ayer porque la gente continúa estando aquí, continúa apoyando a los sindicatos para que forcemos aún más mejoras y eso es lo que vamos a intentar conseguir", ha zanjado.

En términos similares, la secretaria general CCOO Educació, Xelo Valls, ha señalado que los sindicatos tienen "la fuerza de la gente que nos está diciendo que aguantemos, que aún se puede ampliar un poco más lo que se está proponiendo". "Estamos convencidos de que todavía podemos sacar más cosas en beneficio del profesorado y del sistema público de la educación valenciana", ha asegurado.

Valls ha advertido que en la última propuesta de Educación hay "casi una provocación", que es "poner en blanco que quieren un desarrollo de la mal llamada Ley de Libertad Educativa, cuando, al menos desde CCOO, siempre hemos pensado que esa ley está para tirarla a la basura, no para desarrollarla".

CCOO lamenta también el poco tiempo para poder consultar a su afiliación y cree que hay aspectos de la oferta de Conselleria "manifiestamente mejorables", como plantillas, inclusión, ratios y salarios.

Sobre esta cuestión, ha hecho notar que "primero no había dinero, después fue una oferta de 75 euros irrisoria, ayer al principio de la jornada eran 120 euros y al final, tras cerca de 10 horas de estar en la mesa, se aumentó a 200 euros".

Por todo ello, el sindicato llega a la reunión "con un porcentaje de 'no' muy elevado, porque tenemos muchos dudas". "Lo que está proponiendo la Conselleria todavía no es suficiente para nosotros".

Por parte de UGT PV, su responsable de Enseñanza, Maite Tarazona, piensa que el documento de Educación "hubiera sido un acuerdo de inicio interesante pero no final".

Considera que "en este documento no hay una propuesta clara y seria" y deja "demasiadas cosas en el aire". "Hoy deberían cambiar muchas cosas para que nos parezca un acuerdo razonable", ha avisado.

PROTESTA

Con motivo de la reunión, se ha convocado una protesta a las puertas del departamento de Campanar. Los asistentes que han entrado en el recinto de la Conselleria han coreado lemas como 'Consellera, consellera, que la pública s'ofega i al final reventarà' (Consellera, consellera, que la pública se ahoga y al final reventará); 'Vaga, vaga, vaga educativa' (Huelga, huelga, huelga educativa); 'Consellera dimisión'; 'Educació pública y de qualitat en valencià' (Educación pública y de calidad); 'Pagueu les tutories (Pagad las tutorías) o 'McEvoy, Llorca y Ortí, porteu mestres' (McEvoy, Llorca y Ortí, traed maestros).

También portan carteles en los que se pueden leer consignas como 'Conselleria nos deja sin 'ná' i sense res'; 'Menos políticos más profesores'; 'Docents en lluita'; 'Rovira amolla la pasta'; 'Ortí, no tens vergonya'; 'Educar no és un negoci' o 'Docents cremats, futur apagat'.

Profesorado en valenciano lleva en huelga indefinida desde el lunes 11 de mayo. La Conselleria de Educación ha informado de que el seguimiento hoy del paro, con datos de las 14:00 horas, alcaza el 16,02%.