Educación sube la oferta de incremento salarial a los docentes a 200 euros al mes hasta 2028

La consellera de Educación de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí, se reúne con los sindicatos del ámbito educativo para avanzar en un acuerdo en el marco de la huelga indefinida convocada en la enseñanza pública no universitaria - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha subido su propuesta de aumento salarial a los docentes de la Comunitat Valenciana a 200 euros brutos al mes en el complemento autonómico que se aplicaría de forma progresiva: 75 euros en 2026; otros 75 en 2027 y 50 en 2028.

Administración y sindicatos de Mesa Sectorial --STEPV, CSIF, CCOO y UGT, convocantes de la huelga, y ANPE, que también la apoya-- llevan reunidos cerca de diez horas en la sede del departamento de Campanar para intentar llegar a un acuerdo y desbloquear la situación que ha desembocado en un paro indefinido en la enseñanza pública valenciana.

A las 16.15 horas del lunes arrancaba el encuentro con un documento puesto sobre al mesa por parte de Conselleria e integrado por ocho apartados: ratios, simplificación burocrática, plantillas docentes, infraestructuras educativas, uso y enseñanza del valenciano, inclusión educativa, FP y condiciones laborales del profesorado.

La primera oferta de subida salarial ha sido descartada por las organizaciones sindicales, que han exigido una nueva propuesta "seria" al considerar que los 120 euros brutos al mes --60 euros en enero de 2027 y el resto en julio del mismo año dentro del complemento autonómico-- que oferta Educación quedan "muy lejos" de sus reivindicaciones para compensar la pérdida de poder adquisitivo (en torno al 20%) que ha sufrido el colectivo desde 2010.

Los salarios han sido el último punto tratado en la reunión y han comenzado a discutirse tras ocho horas de debate. A las 00.30 horas --ya del martes--, la Conselleria ha solicitado un receso de media hora para poder presentar un nuevo documento. Cuando han regresado a la mesa de negociación, la propuesta ha sido esta: 200 euros al mes de forma progresiva: 75 euros en 2026; otros 75 en 2027 y 50 en 2028.

((Habrá ampliación))