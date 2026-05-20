Sindicatos "intuyen" que el profesorado no avalará la oferta de Educación e intentarán "reabrir" la negociación

Profesorado protesta ante la Conselleria de Educación. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos convocantes de la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana "intuyen" que el profesorado va a rechazar mayoritariamente la propuesta de mejoras presentada por la Conselleria de Educación. Si se confirma esta impresión, acudirán esta tarde a la mesa fijada a las 17.00 horas por la administración para intentar "reabrir" el documento.

Así lo han expresado representes sindicales que, junto a otros docentes, se manifiestan desde las 11.00 horas de hoy ante la sede del departamento de Campanar.

La Conselleria presentó este martes los sindicatos docentes una propuesta de mejoras que considera definitiva y ha emplazado a las organizaciones a decir si la aceptan o no hoy miércoles a las 17.00 horas. Sin embargo, algunas organizaciones sindicales han lamentado que se les dé este "ultimátum" y el poco tiempo para realizar la consulta al profesorado.

STEPV, CCOO y UGT --tres de los convocantes de la huelga, junto a CSIF-- han lanzado esta mañana una encuesta y harán un primer seguimiento de los resultados a las 15.00 horas.

El coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha reconocido que su "percepción" es que el profesorado no avalará de forma mayoritaria la oferta de la consellera Carmen Ortí y su equipo y ha señalado que, "si observamos que hay una respuesta significativa del que diga que no, iremos a reabrir el documento".

"No lo damos por cerrado, quien lo ha cerrado es la Conselleria. Nosotros queremos continuar negociando porque aún se quedas temas pendientes", ha expresado Candela, que ha citado la bajada de ratios, la promoción del valenciano o la concreción de otras cuestiones

"Estamos reclamando cosas básicas: un salario digno para el profesorado, unas ratios aceptables, menos burocracia, unas infraestructuras dignas, más valenciano para que nuestros niños aprendan su lengua y una plantillas de profesorado adecuadas para atender a nuestra comunidad educativa. Son unas cosas tan básicas y tan dignas que da vergüenza que esta Conselleria no esté ya en media hora firmando un acuerdo", ha argumentado.

"ESCUCHA ACTIVA"

La secretaria general CCOO Educació, Xelo Valls, ha recalcado el proceso de "escucha activa" que están llevando a cabo, especialmente a "las personas que han hecho huelga y se han estado esforzando todos estos días para llevar adelante nuestras demandas, esos puntos que ya se han convertido en un mantra y que merecen un reconocimiento de la Conselleria".

Y, por parte, de UGT, uno de sus representantes sindicales, Javier Bezares, ha defendido la fórmula de "un docente un voto" y ha coincidido con sus compañeros en que el ambiente entre gran parte de los profesionales es que el documento de Conselleria es "insuficiente" y que "no han perdido una semana de sueldo para llegar hasta aquí". "Vamos a seguir en la lucha", ha garantizado.

En el caso de CSIF, el delegado sindical en Educación Asier Agra ha explicado que los órganos de dirección están estudiando la situación y que su postura definitiva serán transmitida en la Mesa. En este momento, la central sindical "sigue inmersa en la negociación" y va a esperar a tener el texto final de Educación para "decidir la mejor estrategia".

"DECEPCIONADOS, CANSADOS Y FRUSTRADOS".

Algunos docentes presentes en la concentración en Conselleria han comentado a Europa Press TV que están "decepcionados, cansados y frustrados".

Han recalcado que lo que necesitan de la Generalitat es que "le ayude", ya que tienen "aulas masificadas" y piden "recursos suficientes para poder atender a los niños". "La educación e algo muy importante y no se le está dando el valor real", denuncian.

Entre los manifestantes, provistos de sombrillas, gorras y neveras portátiles para alargar la protesta, se escuchan gritos 'Consellera, dimissió' y portan carteles en los que se pueden leer consugnas como 'Docència no és supervivència' (Docencia no es supervivencia) o 'Passen a l'acció per a salvar l'educació' (Pasemos a la acción para salvar la educación).