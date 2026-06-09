Sindicatos lanzan la consulta que estará abierta hasta mañana a las 20 horas para analizar la propuesta de Educación

Decenas de personas se concentran frente a la Conselleria de Educación, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos convocantes de la huelga --STEPV, CCOO y UGT-- junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents (CADPV), CGT, CSO, CNT, COS y Docents en Lluita han lanzado la consulta, que estará abierta hasta mañana miércoles hasta las 20 horas para valorar la nueva propuesta de acuerdo remitida por la Conselleria de Educación en el marco de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida que desde el 11 de mayo se desarrolla en la educación pública valenciana no universitaria.

El documento recoge incorporaciones recabadas durante las mesa de negociación llevada a cabo este lunes, que se prolongó durante toda la jornada.

Entre las nuevas medidas, destacan desde la administración, se contempla la distribución de 5.000 nuevas contrataciones de profesorado, la priorización de la eliminación de las aulas prefabricadas en los planes de inversión en infraestructuras educativas y el refuerzo de los recursos destinados a la inclusión, entre otras iniciativas. Asimismo, ha adjuntado dos anexos correspondientes a la evolución retributiva 2026-2028 y actuaciones en infraestructuras.

A lo largo de la reunión de ayer se cerró la negociación en tres materias: reducción de burocracia, infraestructuras y ratios, sin firmar ningún acuerdo a expensas de las votaciones o consultas que tengan que hacer las centrales sindicales según sus respectivos órganos y asambleas.

Además, la Conselleria de Educación se comprometió a remitir la propuesta de acuerdo actualizada este martes de cara a una nueva cita en el calendario de conversaciones: el próximo jueves a las 9 horas, con el fin de que el documento pueda ser consultado tanto a las bases como a los órganos de dirección de las diferentes organizaciones.

El formulario estará activo hasta las 20 horas de mañana miércoles. Las organizaciones sindicales piden a los docentes que "reflexionen" con su asamblea o con los compañeros de lucha sobre el acuerdo, la continuidad de la huelga y las próximas movilizaciones. Además, señalan que es "importante" analizar los diferentes documentos informativos que "muchas entidades" han elaborado los últimos días.

"A pesar de que el voto es individual y anónimo, la reflexión colectiva siempre es superior a la de una sola persona. Ninguna propuesta de la Conselleria merece una respuesta automática. Ni un 'sí' por desgaste, ni un 'no' por principio. Queremos saber qué piensas tú", aseveran los sindicatos.