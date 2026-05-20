Sindicatos reclaman a Educación que "no se enroque" y siga negociando: "La pelota está en su tejado"

Representantes de las organizaciones sindicales. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes instan a la consellera de Educación, Carmen Ortí, y a su equipo a "no enrocarse" y continuar negociando para desencallar el conflicto que ha desembocado en la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, que hoy cumple su octava jornada. "La que se ha levantado de la mesa ha sido ella; la pelota está en su tejado".

Así lo han aseverado los representantes de las cinco organizaciones sindicales --STEPV, CSIF, CCOO y UGT, convocantes de la huelga indefinida, y ANPE, que la apoya-- tras mostrar unánimemente a la administración su negativa a firmar en este momento la propuesta de acuerdo para desconvocar el paro. Al hilo de esta respuesta, la consellera ha comunicado que se ponía fin a la mesa tan solo diez minutos después de empezar.

El coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha justificado su decisión en el rechazo mostrado por el profesorado al documento en la encuesta lanzada esta mañana por este sindicato conjuntamente con CCOO y UGT.

Ha remarcado que su intención es plantear una propuesta una nueva propuesta con todas las reivindicaciones y, "por tanto, la pelota vuelve a estar en su tejado". "Nosotros vamos a continuar con la presión, obviamente. Si la Conselleria no entra en la negociación no nos queda otra que seguir con la movilización".

"Mientras tanto --ha continuado este portavoz-- nuestra obligación para dar respuesta al profesorado que está haciendo la huelga es volver a plantear un documento que queremos negociar porque queremos desconvocar la huelga, obviamente, pero con garantías de que todo lo que pedimos sea escuchado. La que se ha levantado de la mesa ha sido ella", ha resuelto.

El presidente autonómico de CSIF Educación, José Seco, ha lamentado que la consellera "simplemente se ha limitado a escucharos sin aportar nada". "Esto a día de hoy, después de todas estas movilizaciones, nos deja un poco a cuadros. La idea que teníamos era que hoy íbamos a seguir negociando", ha reconocido.

Ha recalcado que "la realidad en los centros educativos es la que es, porque el conjunto de docentes están esperando que seamos responsables, la administración, pero también los sindicatos, y eso implica automáticamente trabajar. Creo que el mejor ejemplo fue el de la sesión que acabó a las dos y veinte de la madrugada".

"POR RESPONSABILIDAD"

El representante de la central sindical cree que Ortí y su equipo "se han enrocado en su posición" y ha expresado su confianza en que el "retiro" --la consellera ha comunicado al dar por acabada la sesión que iba a reflexionar-- "sea para pensar y ver qué quieren negociar y qué quieren escuchar los sindicatos, que conocemos el sistema público, que somos compañeros de la gente que está haciendo la huelga". "Por responsabilidad nosotros no nos levantamos de la mesa, pero pedimos lo mismo de la administración", ha sentenciado.

Desde CCOO PV, Xelo Valls ha dicho que antes de la reunión creían que podía abrirse "una nueva ventana par repensar algunos puntos, pero no ha sido así".

Aquí ha detallado que la encuesta que se ha distribuido a los docentes refleja como primera preocupación las ratios. "El profesorado necesita trabajar con menos alumnos por aula porque eso repercute en la calidad de la enseñanza". Como segunda cuestión, aparece la necesidad de incluir una cláusula de revisión salarial.

"Lo que decimos fuera lo decimos dentro", ha aseverado la secretaria general CCOO Educació, que ha considerado que en la Conselleria "sabían lo que se iban a encontrar llevaban pensada su propuesta que ha comunicado de la manera más anodina: sin ningún grito pero han dicho que se van".

Maite Tarazona, responsable de Ensenyament de UGT PV, ha garantizado que van a continuar trabajando, ya que tienen "muchas propuestas", al tiempo que ha instado a la Conselleria a que "vea la realidad de las aulas y todas las necesidades de los docentes de todas las etapas".

Finalmente, el presidente autonómico de ANPE, Lauren Bárcena, ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que "después de estar horas y horas negociando hoy se haya resuelto en cinco minutos".

Ha recalcado que la negativa a firmar el acuerdo ha sido unánime pese a que cada sindicato tiene su postura. ANPE, ha resaltado, "siempre ha apostado por la vía de la negociación pero tuvo que respaldar esta huelga por el empecinamiento de la administración en no negociar".