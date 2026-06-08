Sindicatos retoman la negociación con Educación con esperanza de reabrir el acuerdo retributivo y tratar más propuestas

Concentración ante la sede de la Conselleria de Educación este lunes en la quinta semana de huelga educativa - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La quinta semana de huelga indefinida en la educación no universitaria valenciana ha comenzado este lunes con la celebración de una nueva Mesa Negociadora convocada por la Conselleria de Educación, en la que los sindicatos STEPV, CCOO PV y UGT PV esperan poder "reabrir" cuestiones como el acuerdo retributivo, si bien tienen la sensación de que "es el día de la marmota" y salen de las reuniones "sin las aclaraciones necesarias".

Los docentes se han concentrado desde las 09.30 horas frente a las puertas de la sede de Conselleria, acompañados de una banda, y han coreado consignas como "no volem les retallades en sanitat y educació" ("no queremos recortes en sanidad y educación"), ya que en esta jornada han recibido el apoyo en la protesta de la Plataforma per la Millora i Defensa de la Sanitat Pública Valenciana.

La Mesa de Negociación, que finalmente se vuelve a retransmitir en streaming, ha arrancado minutos antes de las 11 horas. En declaraciones a los medios antes de su entrada para participar en la Mesa de Negociación, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha señalado que Educación "cada día va cambiando el guion", pero que el viernes señaló que están "dispuestos a negociar más propuestas", por lo que el sindicato acude a la cita con las suyas.

Así, ha manifestado que la propuesta de acuerdo global de la Conselleria "puede ser mejorable". "Entonces lo que haremos será plantear propuestas y entendemos que la negociación continúa abierta", ha destacado.

ACUERDO RETRIBUTIVO "INVALIDADO"

Respecto a las retribuciones, Candela ha señalado que, "después del sainete del otro día", "ese acuerdo si es como dice la Conselleria está invalidado porque no es lo que dice la redacción literal". El representante de STEPV considera que el acuerdo está "muerto" y "se debe reabrir y aclarar el IPC sobre qué se aplica", ha remarcado.

A su juicio, desde Educación "están haciendo el ridículo cada día diciendo una cosa diferente". Por tanto, para nosotros el acuerdo está invalidado y hay que reabrirlo. No obstante, STEPV sí que ve "avances" en la negociación de ratios.

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV Educació, Xelo Valls, ha señalado que "van a ver" si hay posibilidad de cerrar acuerdos parciales, pero que "lo que no está bien y que hemos criticado desde el principio es esta nueva modalidad de negociación que han hecho, argumentando transparencia cuando es una manera de coaccionar o de interferir en el que podría denominarse el deber de sigilo que exigen las negociaciones", ha criticado en referencia al hecho de que se retransmitan en streaming las mesas.

"No estamos en un parlamento, estamos en una mesa de negociación y por tanto existe o debería observarse eso, y en aras a la transparencia no se puede poner en riesgo lo que pueden ser unas negociaciones con serenidad y tranquilidad", ha argumentado.

Valls ha señalado que el viernes pasado, al terminar la anterior mesa, "parecía que había una ventana más a posibles mejoras". "Venimos a ver qué es lo que nos ofrecen ahora, porque esa es otra perversión de la negociación que hacen, que es que no tenemos documentos previos para poderlos estudiar", ha lamentado.

Sobre cuáles son los principales puntos de fricción en las negociaciones, ha indicado que está en el valenciano y la cuestión retributiva. "Ya lo dije el viernes y es una cuestión un poco humorística, pero parece que estemos en una película de Berlanga y que esté actuando Mariano Ozores", ha criticado.

"SALIMOS SIN ACLARACIONES"

Desde UGT, su representante Maite Tarazona ha señalado, respecto a si creen que se pueden cerrar acuerdos parciales, que el viernes el secretario autonómico dijo que el acuerdo era globlal y la consellera que se podían llegar a acuerdos parciales. "Salimos de las mesas sin que las aclaraciones necesarias", ha lamentado.

"Nos gustaría ya hoy, por fin, tener claras todas las partes, cómo quieren hacerlo, cómo no quieren hacerlo, porque encima hacen un streaming donde no dicen claro qué quieren", ha añadido.

Sobre las retribuciones, ha criticado que la Conselleria de Educación no solo no "aclaró" la situación el pasado viernes sino que "encima da más versiones e intentan mezclar el acuerdo firmado por UGT a nivle estatal con el de aquí". "Vamos más confudidos que nunca", ha lamentado.

"ES EL DÍA DE LA MARMOTA"

A su juicio, "es el día de la marmota, volvemos a las mismas peticiones, las mismas reivindicaciones, pero ellos lo han complicado para dilatar en el tiempo esta negociación".

Sobre si su sindicato quiere reabrir temas que Educación da por zanjados, Tarazona ha insistido en que ellos ellos "vienen siempre a negociar todos los temas y a mejorar todos los temas porque para nosotros no hay ningún tema perfecto, el que más se aproxima está claro que es el tema de la simplificación burocrática, pero también podríamos sacarle punto a ese punto".

"Nos encontramos en una situación que no tenemos ni convocatoria para hoy. No sabemos qué sorpresas nos vamos a encontrar, qué va a pasar y siempre vamos con una desventaja muy clara respecto a la administración. Y eso nos parece muy injusto", ha zanjado.

ORTÍ DESTACA LOS "PUNTOS DE ENCUENTRO"

Por su parte, al inicio de la mesa, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha señalado la "total y absoluta transparencia" en todas las cuestiones que plantea la Conselleria y ha apuntado que la finalidad de la reunión de este lunes "es ir cerrando los acuerdos necesarios y siempre, desde que comenzaron estas negociaciones, la administración ha ofrecido la posibilidad de cerrar punto por punto". "Nuestra intención sería ir avanzando y cerrando aquellas cuestiones que ya se puedan dar por integradas", ha indicado.

Ortí considera que "hay más puntos de encuentro que no", y ha pedido "centrarnos en lo que nos une". "La administración tenemos el propósito de llegar tan lejos como podamos para que el profesorado obtenga repsuestas a sus demandas, que entendemos que son lícitas y razonables", ha agregado.