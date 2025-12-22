La Sindicatura de Comptes plantea un nuevo acuerdo entre Sanidad y el IVO tras detectar incidencias

Archivo - Fachada de la Sindicatura de Comptes - SINDICATURA DE COMPTES - Archivo

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha señalado la necesidad de tramitar un nuevo acuerdo entre la Conselleria y el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) después de constatar que Sanidad ha asumido el coste de los tratamientos facturados por la Fundación IVO de pacientes asignados a las concesionarias.

Así lo señala en el Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración, el último del conjunto de fiscalizaciones de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2024.

El síndic major, Vicent Cucarella, ha entregado este lunes el informe a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. Posteriormente, se ha dirigido al Palau de la Generalitat, donde ha compartido los resultados de la fiscalización con el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez, en sustitución del presidente de la Generalitat.

La Conselleria de Sanidad ha asumido el coste de los tratamientos facturados por la Fundación IVO de diversos pacientes asignados a las concesionarias. Esta situación, señalada reiteradamente por la Sindicatura, está siendo analizada por el Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencias preprocesales a fin de determinar la posible existencia de responsabilidad contable, que se encuentran en tramitación, apunta la Sindicatura.

Al respecto, en 2025 la Conselleria ha repercutido gastos oncológicos por un importe de 45,4 millones de euros a las concesionarias, que han presentado recursos.

Asimismo, en el apartado de auditoría financiera, la institución estatutaria expone que las prórrogas tramitadas al Acuerdo de acción concertada suscrito el 6 de octubre de 2017, entre la Conselleria de Sanidad y la Fundación IVO, "han afectado al objeto contractual y han producido interpretaciones controvertidas en su ejecución, por lo que deberían haber dado lugar a un nuevo acuerdo". Por todo ello, no se ha podido concluir sobre la razonabilidad del gasto reconocido en 2024 por la facturación de la Fundación IVO.

OTRAS CONSIDERACIONES

La Sindicatura de Comptes recoge varias conclusiones en su informe relativas a la Conselleria de Sanidad. A 31 de diciembre de 2024, existían 41 liquidaciones anuales de contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral pendientes de aprobar; pero en el primer semestre de 2025, la Conselleria de Sanidad ha aprobado 35 liquidaciones de las cinco concesionarias, así como expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto que suponen 256 millones de euros a favor de la Generalitat.

"No obstante, no se ha podido concluir sobre la razonabilidad de los importes aprobados, por la limitación al alcance derivada de la alta litigiosidad, por las discrepancias sobre los criterios y condiciones contractuales y por la dificultad de obtención de la información que las soporta", señala la instituciones.

Por otro lado, durante el ejercicio 2024, se ha aprobado un importe de 2.219,6 millones de euros en la cuenta de la administración en expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto. De ellos, el 88,5% se corresponden a la Conselleria de Sanidad y el 7,2% de la Conselleria de Servicios Sociales.

El informe también señala que la Conselleria de Sanidad ha adquirido sin crédito y/o contrato un importe "muy elevado" de medicamentos, productos sanitarios y de laboratorio, y de prestaciones no concertadas. La imputación al presupuesto corriente de gastos de ejercicios anteriores absorbe un porcentaje muy elevado de los créditos presupuestarios del ejercicio en curso.

Por otra parte, la auditoría apunta que la cuenta 413 presenta un saldo de 1.791,6 millones de euros, que corresponde principalmente a la Conselleria de Sanidad, y debe incrementarse en 54,7 millones de euros por el ajuste detectado en los gastos de personal. El efecto neto en el ejercicio 2024 supondría una disminución del resultado presupuestario en 70,7 millones de euros y el remanente de tesorería del ejercicio 2024 sería más negativo en 1.846,3 millones de euros.

Respecto a la auditoría de cumplimiento de la legalidad de la Cuenta de la Administración de la Generalitat, la Sindicatura destaca que el presupuesto inicial de gastos resulta insuficiente para atender todos los gastos ineludibles y previsibles, sobre todo en las compras sanitarias y prestaciones farmacéuticas, así como en las ayudas a la dependencia.

Según la Sindicatura, los gastos incluidos en los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto son nulos de pleno derecho, por corresponder a adquisiciones de compromisos de gasto u obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto y por ejecutarse prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Además, la institución estatutaria ha destacado que se produce "un retraso muy significativo en la aprobación de las liquidaciones anuales de las concesiones sanitarias, lo que contraviene los contratos y, además, puede suponer un perjuicio económico para la Administración de la Generalitat, en el caso de saldos a su favor".