La singular musaraña elefante ya puede verse en la novedosa instalación de Bioparc Valencia

Hembra de musaraña elefante - BIOPARC

VALÈNCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bioparc Valencia se ha convertido en el único lugar de España --y de los pocos de Europa-- donde descubrir a la musaraña elefante de orejas cortas (Macroscelides proboscideus) y, además, hacerlo en una "novedosa" instalación que reproduce con precisión su hábitat, según ha informado el parque en un comunicado.

El área que recrea la vida subterránea de la sabana esconde a este minúsculo mamífero y otras especies singulares y poco conocidas: el rarísimo cerdo hormiguero (Orycteropus afer), la extraordinaria rata topo (Heterocephalus glaber), la serpiente más grande de África, la pitón de Seba (Python sebae), el original zorro orejudo (Otocyon megalotis) o el carnívoro más pequeño de África, la mangosta enana (Helogale parvula undulatus).

Justo al lado se puede reconocer al popular 'Pumba' el facóquero (Phacochoerus africanus), la carismática hiena rayada (Hyaena hyaena) y en uno de los recintos multiespecie de Bioparc Valencia, la llamativa cebra de Hartmann (Equus zebra ssp. Hartmannae) conviviendo con diversas aves y el grupo del imponente rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum), con el 'bebé' Kairu correteando sin parar.

No es el único 'chiquitín', puesto que el parque vive uno de sus momentos más tiernos con las crías de elefante Malik y Makena y las de chimpancé, Cala y Ekon.

La pareja de musaraña elefante, formada por el macho recién llegado del Zoo de Núremberg (Alemania) y la hembra que se encontraba en Bioparc Valencia disfruta ya de un nuevo habitáculo "que mejora notablemente su bienestar", han apuntado las mismas fuentes. El diseño incorpora dos terrarios comunicados por la zona interior de forma que cada individuo puede moverse de un lado a otro e, incluso, permanecer separado.

"Se han añadido elementos para favorecer sus comportamientos, consiguiendo un espacio más rocoso y con más altura que proporciona una mayor visibilidad para el público, que puede admirar las curiosas habilidades de estos animales para correr y saltar entre las ramas", han indicado desde el parque.

Este diminuto pero fascinante animal que mide tan solo 10 centímetros y apenas alcanza los 50 gramos de peso destaca por su agilidad, siendo capaz de alcanzar velocidades de hasta 30 km/h.

El rasgo más característico de su anatomía es su alargado hocico, similar a una minúscula trompa de elefante (de ahí su nombre), que utiliza como una sonda para localizar insectos, la base de su alimentación.