Sir Mark Elder: "La música es lo más importante, mucho más que el ego de cualquiera"

El futuro director musical de Les Arts muestra su gusto por Verdi y Wagner y espera que la OCV haga grabaciones y actúe en el extranjero

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El maestro británico Sir Mark Elder, futuro director musical del Palau de Les Arts, se muestra convencido de que su etapa en València va a servir para explotar la libertad que ha ido ganando a lo largo de su extensa trayectoria y que le ha proporcionado una mayor "relajación" que le ayuda a ofrecer "actuaciones mejores".

Para ello, va a contar con la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV), con la que confía en lograr tan buena conexión como con la Hallé de Manchester. El secreto: "ser honesto y directo" con los músicos, "amarlos como artistas" y entender que "la música es lo más importante en la sala, mucho más importante que el ego de cualquiera".

Así lo ha aseverado el director en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha avanzado algunos de sus planes como responsable musical del teatro valenciano, cargo que asumirá a partir del próximo mes de septiembre.

Ha destacado que la Orquesta de Les Arts es relativamente joven y contó en sus inicios con Lorin Maazel y Zubin Mehta, que "en sus diferentes formas fueron muy, muy buenas" batutas para arrancar. "Así que la herencia que tengo es muy fuerte, pero es difícil que un director equilibre entre el repertorio sinfónico y el operístico", ha comentado.

En este sentido, ha recordado que ha trabajado en el teatro y en los conciertos desde que era muy joven, pero hacer solamente ópera ha sido "un muy buen entrenamiento". "Viví en Sidney durante un par de años y allí dirigí 160 obras, que fue, para mí, el mejor entrenamiento, porque incluso ahora, pasados los años, atesoro mucho ese recuerdo. En Londres, por ejemplo, dirigí únicamente dos o tres, claro, lo comparo con las 160 de Sidney y me siento muy afortunado de haber tenido ese entrenamiento", ha incidido.

Elder es un acreditado especialista malheriano y, preguntado por otros compositores 'fetiche', se ha decantado por dos que nacieron en el mismo año, Verdi y Wagner. "He dirigido muchas de sus obras y creo que son muy importantes para la orquesta, ya que, a través de su música, se desarrolla".

"Los quiero y los valoro muchísimo. Son diferentes pero ambos muy importantes tanto para ensayar como para tocar. Verdi es el rey de la literatura italiana y Wagner el rey de la energía nacionalista alemana en el siglo XIX", ha resumido.

Aquí ha hecho notar que tras el fallecimiento de estas dos figuras, el siglo XX fue un gran periodo para la música británica, que anteriormente fue "un poco un desierto" y conocida "trágicamente" como 'tierra sin música. Para el maestro, es "un hecho interesante que la historia musical de Inglaterra se ha desarrollado de manera muy lenta, ya que no tuvo en el XIX compositores de la talla de Wagner o de Verdi, algo que afectaba también a las sinfónicas".

Preguntado por si para él es importante que Les Arts saque adelante más producciones propias --tal y como ha dejado ver su predecesor, James Gaffigan-- ha contestado afirmativamente y ha recalcado su interés por la ópera. "Se pueden decir muchas cosas de formas diferentes, y también cómo se interpretan las palabras, es diferente, y claro, es un proceso que lleva tiempo, pero a mí me encanta. La música expresa la psicología del carácter", ha expuesto.

COMO "UN PARTIDO DE FÚTBOL"

Del mismo modo, ha subrayado la conveniencia de realizar grabaciones y de las actuaciones en el extranjero de la formación. "Es muy bueno para la compañía ir a actuar en otro país", ha dicho Elder que lo ha comparado con "un partido de fútbol" en el que obtienes buenos resultados en otro campo.

A su parecer, es fundamental para establecer una relación satisfactoria con los músicos "ser honesto y directo" con ellos. "Hay que amarlos como artistas, cuidarlos para que sientan que son los campeones. Una orquesta sabe inmediatamente si un director no es él mismo". Además, hay que trabajar duro y dirigir "con firmeza y con pasión para que entiendan que su interés es la música".

"Eso lo es todo. La música es lo más importante en la sala, mucho más importante que el ego de cualquiera. La música tiene que estar ahí, en el aire, y todo el mundo tiene que respetar que estamos preocupados con la música. La gente viene a los ensayos con distracciones en la cabeza pero hay que liberarse de ellas, de las cosas terriblemente difíciles de la vida, porque lo único que importa es escuchar la música mientras la tocas, y hacerla mejor y más hermosa", ha manifestado.

Por su parte, ha agregado, el director, con su ética de trabajo y su talento, debe contribuir a que la orquesta vaya más lejos. "Y si puedo desarrollar esta relación con este orquesta, estaría muy contento", ha afirmado.

El maestro ha celebrado como "algo muy positivo" la pluralidad de nacionalidades de la OVA y ha considerado que, al final, su labor "es hacer que trabajen como una piña". "Es algo que siempre tengo en mente, siempre estoy pensando que quiero unificar a la orquesta, que tengan todos el mismo enfoque hacia la música y que trabajen todos como un solo grupo".

El director ha dedicado toda su vida profesional a la música, algo que, en ocasiones, puede resultar "doloroso". Sin embargo, con los hace "cosas que nunca había soñado antes". Ha contado entre risas que cuando era joven dirigía "casi cualquier cosa, pero especialmente la música italiana" y al final tenía que cambiarse la camisa y la ropa interior, mientras que ahora puede terminar "sin sudar absolutamente nada y la actuación es mejor" porque se siente "más relajado".

"MUCHO QUE APRENDER SOBRE EL LEGADO DE VALENCIA"

Finalmente, ha rechazado que el apoyo a la música sea algo "elitista", al contrario, puesto que es algo que viene "de las bases". Preguntado por cuál debe ser la interacción entre una institución como les Arts y su orquesta y un fenómeno tan enraizado en la cultura popular valenciana como las bandas, Elder ha declarado que tiene que "aprender todavía mucho sobre el legado de Valencia".

"Estoy dando únicamente unos primeros pasos, pero me parece que es una cultura increíblemente rica y es muy emocionante poder aprender de ello. Cree que sí se puede hacer mucho para acercarnos a la gente, acercarnos al público, y es algo que debe hacerse. La cuestión es siempre el dinero y cómo utilizarlo, cómo hacer uso de él", ha concluido.

Sir Mark Elder se pondrá al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana hasta la Temporada 2028-2029 como culminación de una colaboración que comenzó en 2022. Iniciará su titularidad con motivo del inicio de la vigésima temporada artística de Les Arts. En su primer año como director musical, sus compromisos incluyen dos títulos de ópera y dos programas sinfónicos. A partir de su segundo año en el puesto, su relación con Les Arts incluirá una tercera cita sinfónica con la OCV. La duración de su contrato será de dos años, prorrogables a otros dos años más.

Elder ha sido director musical de la Orquesta Hallé de Manchester entre 2000 y 2024. Actualmente es su director emérito. Desde 2022 es principal director invitado de la Filarmónica de Bergen. Anteriormente desempeñó los cargos de director musical de la English National Opera (1979- 1993) y de la Filarmónica de Rochester, Nueva York (1989-1994), además de los de principal director invitado de las sinfónicas Ciudad de Birmingham y la BBC.

Dirige las orquestas más importantes del panorama internacional: Concertgebouw, París, Festival de Budapest, filarmónicas de Berlín y Londres y las sinfónicas de Boston, Chicago y Londres. Es artista principal de la Orchestra of the Age of Enlightenment, colabora regularmente con la Filarmónica de Londres y ha dirigido en los Proms durante muchos años.