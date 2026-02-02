Skyline Benidorm Film Festival abre las inscripciones del Shortpitch 2026, una "lanzadera" de proyectos - SKYLINE BENIDORM FILM FESTIVAL

El Skyline Benidorm Film Festival abre este lunes las inscripciones del Shortpitch 2026, la sección profesional que, edición tras edición, "se ha convertido en una auténtica lanzadera para proyectos de cortometraje en España", según han destacado los promotores del evento en un comunicado.

Así, la convocatoria permanecerá abierta del 2 de febrero al 2 de marzo, en el año en que el festival celebra su décimo aniversario. "Nacido como una apuesta del festival por crear un espacio íntimo, realista y útil para cineastas en fase de desarrollo, el Shortpitch ha evolucionado en sus siete ediciones hasta convertirse en una de las actividades más valoradas por la industria dentro de Skyline", han apuntado.

En este sentido, la organización del certamen ha recalcado que "aquí no se premian ideas al vuelo", sino que "se acompaña a proyectos que ya respiran, que están a punto de despegar y que necesitan ese último impulso profesional para convertirse en cine".

El proyecto ganador recibirá un paquete de servicios profesionales que cubre todas las fases esenciales de la producción, desde asesoría jurídica o accesibilidad hasta distribución, sostenibilidad, DCP, seguros y apoyo técnico.

Se trata de "un conjunto de herramientas pensado para que el cortometraje pueda avanzar con garantías, acompañado por empresas especializadas que colaboran con la sección desde hace años", han añadido los organizadores.

REQUISITOS

Como en cada edición, los proyectos deberán contemplar al menos un 50 por ciento del rodaje en Benidorm (Alicante), "una ciudad cuya identidad visual se ha convertido en parte fundamental" del certamen Skyline.

"Desde que el festival tomó su nombre del icónico 'skyline' en 2018, Benidorm ha pasado de ser sede a convertirse en territorio creativo, escenario natural y socio del talento emergente", han apostillado los promotores.

El comité del festival escogerá un número reducido de proyectos para participar en el 'pitch final', que se celebrará durante la décima edición del Skyline Benidorm Film Festival, del 18 al 25 de abril de 2026.

Los responsables de cada proyecto lo presentarán ante un jurado profesional, que valorará tanto la propuesta creativa como su viabilidad de producción. "La decisión del jurado será inapelable", han añadido.

Según los organizadores, "el Skyline Benidorm Film Festival ha pasado, en solo diez años, de ser una iniciativa emergente a consolidarse como un certamen de referencia para el cortometraje en España".

"Calificador para los Premios Goya desde 2023, el festival ha creado espacios de industria como PRISMA, ha ampliado su programación, ha profesionalizado sus actividades paralelas y ha reforzado su compromiso con el talento emergente, la formación y la internacionalización", ha sentenciado.

Y ha concluido: "En ese recorrido, el Shortpitch ha jugado un papel clave: una ventana donde productores, directores y nuevos creadores encuentran un contexto real para impulsar sus proyectos, conectar con profesionales y acceder a recursos que normalmente resultan inaccesibles en una fase temprana".