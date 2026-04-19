El Skyline Benidorm Film Festival arranca su décima edición con el homenaje al actor alicantino Fele Martínez

El actor Fele Martínez en el Skyline Benidorm Film Festival - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Rafael Doménech Pardo del Centro Cultural de Benidorm (Alicante) ha sido escenario de la gala inaugural de la décima edición del Skyline Benidorm Film Festival, acto que marca el inicio de una semana dedicada al cortometraje y que ha entregado el premio 'Skyliner' al actor alicantino Fele Martínez.

El evento, presentado por Ana Conca y Sergio Villanueva, acompañados al piano por Aroa Blanco, ha comenzado a las 19.00 horas y ha congregado a "numeroso" público y a representantes institucionales, entre ellos el concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez, y otros miembros de la corporación municipal, que han arropado así el arranque del certamen que dirige Bea Hernández, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El festival se alargará hasta el 25 de abril con una amplia programación de proyecciones, actividades paralelas y encuentros profesionales. En su intervención, Pérez ha dado la bienvenida, en nombre del Ayuntamiento, a los espectadores y profesionales del sector en "la cita anual con el cine", con un cortometraje "capaz de condensar grandes historias en pocos minutos".

Además, ha recordado que, en estas diez ediciones del Skyline, "se ha trabajado hasta lograr un festival consolidado y tremendamente autoexigente". En esta línea, ha destacado que esta edición "vuelve a marcar récords de participación y de propuesta de guiones". Se han presentado a concurso 756 cortometrajes, 760 guiones y 61 proyectos en 'Shortpitch'.

También, ha puesto en valor a las empresas locales que apoyan al cine y "apuestan por la cultura" porque la cultura es "responsabilidad compartida entre el sector público y el privado". Igualmente, ha incidido en que el Skyline es más que "promoción y proyección de cine en formato corto".

"Un punto de encuentro de voces reconocidas del sector, de talentos precoces, de profesionales experimentados y noveles, de quienes hacen posible la actividad audiovisual", ha añadido.

Con todo, ha puesto en valor la internacionalización del certamen con la participación de México como país invitado en 2026 y ha felicitado a Fele Martínez que recibiría, momentos después, el premio Skyliner por una carrera "sólida". Finalmente, ha recalcado el "reconocimiento al talento de Alicante, provincia que, como Benidorm está muy ligada a la tradición cinematográfica".

Por su parte, la directora del festival, Bea Hernández, ha recordado cómo, hace diez años, nacía un certamen que "ha crecido y evolucionado" hasta convertirse en un "referente" nacional y ha animado al público a "disfrutar de las proyecciones y actividades paralelas".

Respecto al premiado con el Skyliner, la directora, ha proclamado que "representa lo mejor de esta profesión" y que esta edición ha buscado "la conexión con nuestra tierra". "Tiene a su favor el haber formado parte de la sección oficial varias veces e incluso haber participado con su corto de 2019 'Tu día de suerte'", ha agregado.

Tras intervenir, la directora ha pedido a Fele Martínez que subiera al escenario donde se ha podido ver un vídeo con intervenciones del actor a lo largo de sus tres décadas de carrera y otro con la felicitación de compañeros de profesión.

"OFICIO MARAVILLOSO"

Con su trofeo ya en la mano, el alicantino ha dado las gracias al festival y a Benidorm "por el trato y el cariño" y ha valorado el "esfuerzo" que supone la organización del Skyline "porque es el germen, es el origen y es la génesis de un oficio maravilloso", en el que el actor lleva ya 31 años de carrera.

"No me veo haciendo otra cosa que actor", ha afirmado y ha añadido que la profesión le ha permitido "ser gente completamente distinta a mí, vivir vidas que jamás habría vivido y conocer a Mónica Regueiro --su pareja-- y a Otto --hijo en común--" que, desde el anfiteatro saludaban al actor.

Martínez ha recibido este premio en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito audiovisual, donde ha desarrollado una carrera "sólida" y "versátil" que abarca cine, televisión y teatro, lo que mantiene, además, un "estrecho" vínculo con el circuito de festivales.

Una vez entregado el premio, el homenajeado, los presentadores y el equipo técnico y creativo del festival, han soplado las velas de una tarta de aniversario y junto al público asistente han cantado el 'Cumpleaños feliz'.

CORTOMETRAJE 'QUEMAR AL PADRE'

Tras la celebración, se ha procedido al estreno en primicia del cortometraje 'Quemar al padre', dirigido por Rafa Piqueras, con la presencia de la mayoría del elenco protagonista en el patio de butacas, entre ellos, las actrices Empar Ferrer y Mireia Pérez, así como el cartelista Assad Kassab.

Once minutos de humor valenciano que arrancó el aplauso, la sonrisa y la complicidad de todos los asistentes y que ya tiene asegurada su presencia en el circuito internacional de festivales.

Con todo, el festival ha iniciado una programación intensa que se desarrollará durante toda la semana, con secciones oficiales nacionales e internacionales, encuentros con equipos creativos, actividades formativas y el espacio profesional Prisma, orientado a fomentar el contacto entre profesionales y el desarrollo de nuevos proyectos audiovisuales.

De entre las muchas anécdotas de la gala, desde el Ayuntamiento han destacado la presentación por parte de Ana Conca y Sergio Villanueva de una 'cápsula del tiempo'. Una caja en la que los asistentes al festival pueden depositar tarjetas con comentarios o deseos que se abrirá dentro de diez años, en lo que será la vigésima edición del Skyline Benidorm Film Festival.